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Дочь судьи спряталась после "золотой" свадьбы

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Один из гостей "золотой" свадьбы дочери судьи Краснодарского краевого суда Софьи Хахалевой и Вадима Бадалова заявил, что шикарным торжество не было. Сама же молодая жена ограничила доступ к своим страницам в соцсетях.
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По информации одного из гостей свадьбы, семья Хахалевой не из тех, кто любят разбрасываться деньгами. Он не верит, что торжество могло стоить два миллиона долларов.

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"Никакого шикарного торжества там не было, черной икры, во всяком случае, на столах я не заметил", – цитирует гостя "Московский комсомолец". При этом выступление звезд российской эстрады он считает вполне нормальным для такого повода явлением.

"Артисты выступали, и что? У нас часто на свадьбы приглашают звезд. Тем более что все гости и сами молодожены не из простых семей. Подарки тоже дарили соответственно статусу. Не понимаю ваше удивление", – говорит гость торжества. Он добавил, что на Кубани "и покруче свадьбы играют", это обычное дело.

В свою очередь молодая жена предусмотрительно закрыла свои странички в соцсетях от чужих любопытных взглядов. Убрала девушка и личные фотографии. Оставила в свободном доступе она лишь информацию о месте учебы – Кубанский государственный университет.

Софья Хахалева числилась на сайте вуза студенткой двух факультетов – экономического и юридического. Однокурсница девушки сообщила, что о ее богатом женихе студенты не знали. "Она вообще с нами не особо общалась – пришла-ушла. На свадьбу вроде никого из ребят не приглашала", – поделилась девушка.

Ее не удивило, что торжество играли на широкую ногу. Также, по словам однокурсницы, друзей Софье тщательно выбирали ее родители, и жениха тоже.

Молодой муж Вадим Бадалов тоже не из простой семьи. В 2013 году он занимал должность старшего следователя по расследованию особо важных дел краевого следственного управления СК России. Тогда же был награжден почетной грамотой Заксобрания Краснодарского края "за существенный вклад в укрепление законности и правопорядка и за безупречную службу".

Вскоре молодого человека назначили заместителем руководителя следственного отдела СКР по городу Геленджику. А незадолго до свадьбы Бадалов перевелся в Краснодар. В настоящее время он занимает пост заместителя руководителя следственного отдела по Западному округу краевого центра.

Автор: Людмила Фоканова17 июля 2017, 21:17

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