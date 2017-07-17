Скандальное прошлое бывшего мужа "золотой" судьи
По словам Хахалевой, ее бывший муж может позволить себе оплатить торжество для дочери. Она уверяет, что звезды были приглашены на свадьбу в качестве гостей, а не выступавших, "да и Bentley никто не дарил".
"С Иосифом Кобзоном Роберт дружит уже много лет. Может же отец устроить дочери достойную свадьбу?" – цитирует судью сайт "Комсомольская правда – Краснодар". По ее словам, экс-супруг честно платит налоги со своих доходов и имеет право "сделать подарок любимой дочке".
Известно, что в настоящее время уроженец Грузии Роберт Оникович Хахалев руководит крупным сельхозпредприятием в Новопокровском районе, которое занимается растениеводством и животноводством. Его деятельность вызывала возмущение местных фермеров.
"Как же его назвать, как не жуликом? Пришел около 15 лет назад к нам в район в качестве инвестора, но оказался настоящим захватчиком, который прикрывался связями в краевом суде", – заявил фермер Александр Матвиенко. У мужчины был земельный спор с Хахалевым.
Однако местные власти другого мнения о бизнесмене. Ведь предприятие Хахалева периодически оказывает спонсорскую помощь местному бюджету.
При этом, помимо агробизнеса, Роберт Оникович является соучредителем микрофинансовой организации, службы такси и автоломбарда. Также его предприятия занимаются оптовой торговлей и строительством. "Какая разница, чем я занимаюсь? Я предприниматель, честно работаю, плачу налоги", – прокомментировал ситуацию сам Хахалев.
Отметим, экс-супруг "золотой" судьи, по некоторым
данным, ранее работал водителем одного очень авторитетного человека в Грузии. Скорее всего, там он и познакомился с Еленой Хахалевой, которая позже стала его женой. Отметим, она окончила Тбилисский
государственный университет.
Супруги воспитали двоих детей. Кирилл Хахалев стал в 22 года одним из самых молодых депутатов Заксобрания края, а Софья – завидной невестой.
Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал адвокат Сергей Жорин. В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо".
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