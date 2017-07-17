Скандальное прошлое бывшего мужа "золотой" судьи

Вызвавшая большой общественный резонанс роскошная свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой была оплачена экс-супругом служительницы Фемиды. Он владеет крупным бизнесом.

По словам Хахалевой, ее бывший муж может позволить себе оплатить торжество для дочери. Она уверяет, что звезды были приглашены на свадьбу в качестве гостей, а не выступавших, "да и Bentley никто не дарил".

"С Иосифом Кобзоном Роберт дружит уже много лет. Может же отец устроить дочери достойную свадьбу?" – цитирует судью сайт "Комсомольская правда – Краснодар". По ее словам, экс-супруг честно платит налоги со своих доходов и имеет право "сделать подарок любимой дочке".

Известно, что в настоящее время уроженец Грузии Роберт Оникович Хахалев руководит крупным сельхозпредприятием в Новопокровском районе, которое занимается растениеводством и животноводством. Его деятельность вызывала возмущение местных фермеров.

"Как же его назвать, как не жуликом? Пришел около 15 лет назад к нам в район в качестве инвестора, но оказался настоящим захватчиком, который прикрывался связями в краевом суде", – заявил фермер Александр Матвиенко. У мужчины был земельный спор с Хахалевым.

Однако местные власти другого мнения о бизнесмене. Ведь предприятие Хахалева периодически оказывает спонсорскую помощь местному бюджету.

При этом, помимо агробизнеса, Роберт Оникович является соучредителем микрофинансовой организации, службы такси и автоломбарда. Также его предприятия занимаются оптовой торговлей и строительством. "Какая разница, чем я занимаюсь? Я предприниматель, честно работаю, плачу налоги", – прокомментировал ситуацию сам Хахалев.

Отметим, экс-супруг "золотой" судьи, по некоторым данным, ранее работал водителем одного очень авторитетного человека в Грузии. Скорее всего, там он и познакомился с Еленой Хахалевой, которая позже стала его женой. Отметим, она окончила Тбилисский государственный университет.



Супруги воспитали двоих детей. Кирилл Хахалев стал в 22 года одним из самых молодых депутатов Заксобрания края, а Софья – завидной невестой.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал адвокат Сергей Жорин. В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо".