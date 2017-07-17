Павлиашвили и Кобзон распсиховались из-за "золотой свадьбы" судьи

В скандал из-за дорогостоящей свадьбы дочери судьи из Краснодара Елены Хахалевой втянули звезд российской эстрады. Павлиашвили и Кобзон распсиховались, когда журналисты позвонили им, чтобы расспросить про торжество за два миллиона долларов.

Ранее служительница Фемиды, доход которой в прошлом году составил 2,6 миллиона рублей, объяснила репортерам, откуда взялись миллионы долларов на свадьбу. Судья оправдалась тем, что торжество организовывал ее бывший супруг, занимающийся бизнесом, а звезды пришли на мероприятие в качестве гостей.

Говоря о приглашенных звездах, в частности, об Иосифе Кобзоне, Елена Хахалева заявила, что ее экс-супруг с ним в приятельских отношениях. Она добавила, что доходы, которые получает ее бывший муж, полностью легальны, с них платятся налоги. "А устроенную вакханалию я расцениваю как неприкрытое давление на судью", – сказала судья.

Тогда журналисты позвонили Кобзону. Он заявил, что вмешиваться семейные дела – это хамство. "Какое вам дело до свадьбы? А вы не хотите узнать, простыня была на утро с красными пятнами или нет? Дурная история, дурные журналисты, которые только и ищут дерьмо всякое и гадости", - цитирует возмущенного Иосифа сайт радиостанции "Говорит Москва".

Затем репортеры обратились к Сосо Павлиашвили. Исполнитель поздоровался с журналистом радиостанции, но услышав вопрос, дружит ли он с отцом скандальной краснодарской невесты, артист бросил трубку.

К ответу призвали и Валерия Меладзе, который был на свадьбе. Певец сказал, что его подарком молодоженам было его выступление, и только. "Лично я работал бесплатно, потому что муж судьи – мой родственник, двоюродный брат. Их дочка – наполовину грузинка. Мы много раз встречались, у меня фотографии есть…" – заверил акул пера артист.

Валерий упомянул в интервью Кобзона. "Не знаю, как насчет других артистов, а Иосиф Давыдович присутствовал как гость, был недолго, но сказал тост и это было на самом деле торжественно и красиво. Я, конечно, выступаю и на других свадьбах и это – часть нашей работы и нашего заработка", – приводит слова сайта Mk.ru.

Как ранее сообщал паблик Mash, ведущим "скромной" церемонии был Николай Басков, Также гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон, а одним из свадебных подарков молодоженам стал автомобиль "Бентли". По последним сводкам, региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверит информацию о том, что судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева потратила два миллиона долларов на свадьбу своей дочери.

Позже о "золотой свадьбе" высказался Николай Басков. Исполнитель заявил, что был "подарком от друзей" на свадьбу дочери судьи Краснодарского краевого суда, и Елена гонорар ему не давала. "Во-первых, как сказала сама судья, свадьбу оплатил отец невесты. Во-вторых, лично я был подарком от друзей. У меня не было никаких финансовых отношений именно с судьей самой", – цитирует Баскова РИА Новости.

Публикация от Сергей Жорин (@advokatzhorin) Июл 15 2017 в 8:46 PDT

Напомним, вызвавшая широкий общественный резонанс свадебная церемония состоялась еще в июне. Однако известность событие получило только на днях, когда о нем написал известный российский адвокат Сергей Жорин.

В своем аккаунте в Instagram он выразил возмущение богатством торжества, назвав его "плевком в лицо". "Это не свадьба детей олигархов. Это свадьба дочери действующей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. И она не просто судья, а член президиума Краснодарского краевого суда и заместитель председателя! Утритесь все, кто трудится за 20 тысяч рублей в месяц, по восемь часов каждый день. Утритесь, коллеги, которые, ссылаясь на действующее законодательство, пытаются отстоять правду в Краснодарском краевом суде", – написал Жорин.