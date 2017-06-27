Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал за границу

Отец погибшего в Подмосковье в ДТП шестилетнего мальчика Роман Шимко заявил, что судмедэксперт, который дал заключение о наличии алкоголя в крови ребенка, неожиданно уехал за границу. Ему стало известно об этом 26 июня.

По словам мужчины, он будет настаивать на эксгумации тела сына. Однако сейчас он не может ходатайствовать об этом, поскольку проходит по делу в качестве свидетеля. Также Шимко считает, что следователи специально тянут время, отказывая в эксгумации, чтобы потом сказать, что повторная экспертиза невозможна.

Кроме того, внезапно отбыл за границу делавший экспертизу крови мальчика специалист. "О том, что судмедэксперт Клейменов уехал отдыхать за границу, я узнал вчера. У него не одно такое дело о ДТП, где нужно пешехода сделать виновным", – цитирует отца погибшего малыша ТАСС.

"Они либо добавляют в кровь капельку спирта, либо можно сделать укол в печень, отсюда такая концентрация крови в первой экспертизе", – полагает он.

Мужчина намерен добиваться переквалификации уголовного дела. "Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела не по статье "Халатность", а по группе лиц по предварительному сговору", – говорит Роман Шимко. По его словам, в круг "заинтересованных" лиц входят следователь, судмедэксперт, начальник следствия и другие. Мужчина добавил, что материалы, взятые при эксгумации тела, отправит в Германию для независимой экспертизы.

Отметим, официально расследование резонансного ДТП завершено. Собранные материалы переданы в суд. Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Шестилетний мальчик погиб под колесами машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.