Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал за границу
По словам мужчины, он будет настаивать на эксгумации тела сына. Однако сейчас он не может ходатайствовать об этом, поскольку проходит по делу в качестве свидетеля. Также Шимко считает, что следователи специально тянут время, отказывая в эксгумации, чтобы потом сказать, что повторная экспертиза невозможна.
Кроме того, внезапно отбыл за границу делавший экспертизу крови мальчика специалист. "О том, что судмедэксперт Клейменов уехал отдыхать за границу, я узнал вчера. У него не одно такое дело о ДТП, где нужно пешехода сделать виновным", – цитирует отца погибшего малыша ТАСС.
"Они либо добавляют в кровь капельку спирта, либо можно сделать укол в печень, отсюда такая концентрация крови в первой экспертизе", – полагает он.
Мужчина намерен добиваться переквалификации уголовного дела. "Мы будем добиваться возбуждения уголовного дела не по статье "Халатность", а по группе лиц по предварительному сговору", – говорит Роман Шимко. По его словам, в круг "заинтересованных" лиц входят следователь, судмедэксперт, начальник следствия и другие. Мужчина добавил, что материалы, взятые при эксгумации тела, отправит в Германию для независимой экспертизы.
Отметим, официально расследование резонансного ДТП завершено. Собранные материалы переданы в суд. Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Шестилетний мальчик погиб под колесами машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.
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