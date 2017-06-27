Родители "пьяного" мальчика настояли на эксгумации

Родители шестилетнего мальчика, в крови которого после смерти судмедэксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя, настояли на эксгумации. Проведение повторных процедур они доверили независимым специалистам.

Взять кровь на анализ, скорее всего, уже не получится, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". По словам врачей, за два месяца с момента смерти в организме ребенка начался процесс гниения. Специалисты предложили альтернативную экспертизу.

"Необходимы эксгумация и забор мышечной ткани мальчика", – заявил представитель Федерации судебных экспертов. Он уверен, что анализ этих клеток даст точный ответ на вопрос о наличии алкоголя в организме погибшего.

Родители мальчика обратились к независимым экспертам с целью доказать, что ребенок не употреблял спиртное. Они добиваются разрешения на эксгумацию и надеются, что экспертиза пройдет в ближайшее время.

Ранее адвокат Ольги Алисовой, сбившей ребенка, выдвинула новую версию трагедии. По словам Натальи Куракиной, мальчик случайно упал под колеса автомобиля. "Да, моя подзащитная его задела, но повреждения, которые она причинила, не были смертельными", – заявила она.

"Смерть наступила в результате неких других действий, которые последовали за столкновением. Есть дополнительные обстоятельства в этом деле, которые пока я озвучить не могу", – заключила юрист.

Официально расследование ДТП завершено, собранные материалы переданы в суд. Трагедия произошла в Балашихе в конце апреля, однако споры о наличии алкоголя в крови мальчика не утихают до сих пор.

