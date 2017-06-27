ММКФ Владимир Этуш попал в реанимацию Неизлечимый рак Задорнова Эксклюзив Дом-2

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Раскрыта причина гибели "пьяного" мальчика

Фото: GLOBAL LOOK press/Olaf D?ring
Результаты автотехнической экспертизы по делу погибшего в Подмосковье в результате ДТП шестилетнего мальчика выявили причину его смерти. Установлено, что в трагедии виновата водитель наехавшего на ребенка автомобиля Ольга Алисова.

Продолжение: Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал за границу
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Автотехническая экспертиза была организована в рамках комплексного исследования, которое проводится специальной комиссией. Подробности рассказал отец погибшего мальчика Роман Шимко.

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"Согласно экспертизе, установлена прямая причинно-следственная связь между наездом автомобиля и смертью ребенка", – цитирует мужчину "Газета.Ru". Также, по его словам, специалисты подтвердили, что в следах крови малыша не был обнаружен алкоголь. "Автомобиль Алисовой был исправен, она видела ребенка и могла избежать наезда", – говорит отец мальчика.

Поделился Роман Шимко и другими подробностями хода расследования гибели его сына. Так, со слов мужчины, адвокат обвиняемой автоледи Наталья Куракина высказывает различные версии произошедшего, потому что "не знает, за какую из них зацепиться".

Шимко отмечает, что сторона Ольги Алисовой сейчас может высказать любую версию, поскольку находится "в агонии". "То она говорила, что машины стояли с двух сторон и мальчика видно не было, то, что дед был якобы пьян, хотя у него сахарный диабет, и он алкоголь вообще не употребляет", – комментирует отец погибшего мальчика.

Отмечается, что у следователей есть распечатка телефонных звонков Алисовой. Согласно ей, в момент аварии обвиняемая говорила по телефону. Также известно, что гибель ребенка могли предотвратить грамотные действия водителя.

Как писали Dni.Ru, расследование ДТП, жертвой которого стал шестилетний ребенок, завершено. Трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш погиб под колесами машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя Ольга Алисова.

Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент ДТП был сильно пьян. Затем была проведена повторная экспертиза, но наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя установить не удалось из-за их летучести.

Автор: Людмила Фоканова27 июня 2017, 15:35

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