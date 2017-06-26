Новая версия гибели "пьяного" мальчика

Адвокат Ольги Алисовой, сбившей насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе, выдвинула новую версию гибели ребенка. По словам Натальи Куракиной, малыш сам упал под колеса автомобиля.

По уверениям защитницы, она изучила повреждения на автомобиле и травмы на теле ребенка. Куракина заявила, что если сопоставить их, "можно сделать вывод, что некоторые из повреждений мальчик получил в результате падения".

"Мальчик бежал по дорожке, которая заканчивается 12-сантиметровым бордюром. Он мог споткнуться, упасть", – цитирует адвоката "Московский комсомолец". "А так как он бежал между машин, Алисова его не видела", – добавляет Куракина.

По ее мнению, ребенок мог спрыгнуть с бордюра и оказаться под колесами. "Да, моя подзащитная его задела. Но повреждения, которые она причинила, не были смертельными", – утверждает защитница. "Смерть наступила в результате неких других действий, которые последовали за столкновением. Есть дополнительные обстоятельства в этом деле, которые пока я озвучить не могу", – резюмировала адвокат Алисовой.

В свою очередь, некоторые подробности трагедии озвучил и 63-летний дедушка мальчика Николай Александрович, который находился с ним в момент аварии. По его словам, гулять семья отправилась широким составом: он, внук, бабушка и мама. Старший брат шестилетнего малыша остался дома с отцом. Затем женщины ушли в магазин, а он с внуком еще минут на 15 задержался на детской площадке.

Затем малыш попросился домой. Дедушка вез велосипед, а ребенок бежал впереди. "Все это произошло очень быстро – за несколько секунд. Потом уже помню, как лежал над телом внука, как над нами склонились прохожие", – рассказывает Николай Александрович. По его словам, после столкновения он разговаривал со сбившей ребенка Алисовой. Как утверждает ее адвокат.

Бабушка погибшего мальчика Валентина Николаевна рассказала, что они были счастливой семьей. "А потом... по нам дважды проехали. В первый раз – колеса машины это Алисовой, которая отобрала у нас внука. А потом нас решили растоптать этой экспертизой… У нас ведь даже на праздники в доме никогда не было спиртного. На столе – только торт с чаем", – говорит женщина.

Примечательно, что дедушка с бабушкой живут в городке Балашов Саратовской области. По иронии судьбы, из того же населенного пункта и управлявшая автомобилем Ольга Алисова.

Как писали Dni.Ru, расследование ДТП, в котором погиб шестилетний ребенок, завершено. Собранные материалы передаются в суд. Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Малыш погиб под колесами машины во дворе дома. За рулем автомобиля была 31-летняя женщина.

Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент ДТП был сильно пьян. Затем была проведена повторная экспертиза, но наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя установить не удалось из-за их летучести.