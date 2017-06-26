Гибель "пьяного" мальчика в ДТП восстановили по секундам

В Сети появились новые подробности гибели шестилетнего мальчика, в крови которого эксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Очевидцы трагедии отметили, что ребенок вел себя адекватно и не был похож на пьяного.

По словам свидетелей, водитель автомобиля Hyundai Solaris Ольга Алисова не только не смотрела на дорогу, но и пошла на разгон. "Когда она ехала, у нее в руках был телефон", – сообщила очевидица Анастасия Кузнецова. Присматривавший за мальчиком дедушка пытался догнать машину, но при этом "чуть ли сознание не терял".

Николай Шимко рассказал, что внук забежал в проход между припаркованными автомобилями. По его словам, черная иномарка подцепила ребенка и проехала около десяти метров.

"С бампера упал под переднее колесо, потом – задним по груди. Когда он лежал, голова была с одной стороны, тело – с другой, грудь – как раз напротив колеса. И после него еще тормозной след с метр. А когда сбивала, тормозного следа не было", – вспомнил Шимко.

После трагедии жена криминального авторитета позвонила кому-то по телефону, но скорую вызвала не она, а кто-то из очевидцев. Шимко добавил, что Алисова смотрела на него, не отводя взгляд, передает РЕН ТВ.

"Умер он в машине, на руках у матери. Мать ему закрыла глаза. После трех часов ожидания мать от него не отходила. Приехала машина, которая увозит... Погрузила в машину, отвезли в морг, отдали судмедэксперту, который производил определенные манипуляции", – добавил Шимко.

Адвокат автомобилистки Наталья Куракина считает, что подзащитная не могла спасти ребенка. "В тот момент, когда он прыгнул с тротуара на проезжую часть, она не располагала возможностью нажать на тормоз – она его просто не видела. Она видела какое-то пятно: оно возникло и тут же ушло под передний бампер", – пояснила юрист.

Сообщалось, что Алисова извинилась перед отцом мальчика и в качестве компенсации отправила семье 50 тысяч рублей. Впрочем, вину она не признала. Через некоторое время Роман Шимко отправил деньги обратно.

Напомним, что судмедэксперты обнаружили в крови погибшего ребенка 2,7 промилле алкоголя. Его отец уверен: спирт не мог попасть в организм малыша при жизни, передает Life.ru. "Ребенок не пил. Я не пью, жена не пьет. Дедушка, с которым он гулял, не пьет по медицинским показателям – ему пить нельзя", – рассказал Роман Шимко.

По словам врачей, организм шестилетнего ребенка не принял бы такую дозу (примерно 150-200 граммов 40-градусного алкоголя). А если влить в столько спиртного силой, "будут протекать все стадии опьянения", отметил заведующий кафедрой судебной медицины Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин. "Сначала возбуждение, затем резкое угнетение его функций, в том числе жизненно важных. В том числе и расстройство дыхания, сердцебиения. Человек будет находиться в состоянии комы", – пояснил специалист.

Роман Шимко уверен, что "истина добьется себя сама". "Думаю, люди изменят отношение к этой СМЭ – я имею в виду людей, которые непосредственно принимали в этом участие. Судмедэксперта я в расчет не беру: если он открестится от своих слов – сядет. Он будет идти до конца, но и я буду идти до конца", – заключил он.