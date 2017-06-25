У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли новую "жертву"

У судмедэксперта по делу о гибели "пьяного" мальчика в ДТП Михаила Клейменова нашли новую "жертву". Девятилетняя девочка, которая также попала под машину, по словам ее родителей, не смогла получить возмещение ущерба из-за действий специалиста.

С каждым днем дело мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, обрастает новыми подробностями. Одним из самых неоднозначных героев этой истории называют судмедэксперта Михаила Клейменова, который установил, что в крови погибшего шестилетнего ребенка был алкоголь. Многие сомневаются, что подобное возможно.

Выяснилось, что это не первая претензия к работе специалиста. Своей историей поделились родители девятилетней девочки, которая также попала под машину. Ребенок остался жив, но, как считают взрослые, из-за странных выводов эксперта получить полагающуюся компенсацию не смог.

Та авария произошла еще 25 августа 2013 года. Рассказывают, что вылетевший на красный свет Ford Focus сбил девочку прямо на пешеходном переходе. "У дочери оказались переломаны передние зубы, также была закрытая черепно-мозговая травма, про ушибы и ссадины я уже не говорю", – цитирует "Московский комсомолец" ее отца.

"Когда все это только произошло, мы сразу помчались в медицинский центр, где сняли все повреждения, были у невропатолога, который подтвердил сотрясение мозга. В тот момент, мы думали только о том, чтобы дочери как можно скорее оказали качественную врачебную помощь", – добавил он.

Виновник аварии отказался выплачивать компенсацию за моральный ущерб, а также в полной мере покрывать медицинские расходы. Уголовное дело по факту произошедшего также долгое время не возбуждалось. Для привлечения водителя к ответственности требовалось задокументировать полученные ребенком травмы.

"Ключевую экспертизу в нашем случае как раз и подписывал Клейменов. Невзирая на свидетельские показания, на первичный диагноз, на очевидное, он написал в документе, что вреда здоровью... не было, точнее, он не может его подтвердить", – рассказал мужчина. В итоге родителям пришлось водить девочку на переосвидетельствование на областном уровне. Однако за это время дело успели закрыть за истечением срока давности.

Отцу пострадавшей девочки удалось лично встретиться с экспертом. Тогда он спросил, зачем специалист выгораживает явного виновника. "В ответ – стеклянные глаза и разведенные руки. "Извините, таков порядок". В общем, как в случае с Алешей – все было якобы по закону", – вспомнил он.

На восстановление справедливости в том случае ушло несколько лет. Через гражданский суд виновника ДТП принудили выплатить пострадавшим все, что положено. Впрочем, уголовной ответственности за произошедшее он так и не понес.

Напомним, 23 апреля 2017 года в подмосковной Балашихе Ольга Алисова насмерть сбила шестилетнего мальчика. Уголовное дело по факту произошедшего не могли возбудить в течение месяца. После экспертиза обнаружила в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Также в СМИ появились сведения, что на потерпевшую сторону и свидетелей происшествия оказывалось давление.