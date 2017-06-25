Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Отец "пьяного" мальчика оставил эксперту немного времени

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Отец шестилетнего мальчика, который был признан пьяным после гибели под колесами авто, Роман Шимко дал вынесшим этот вердикт экспертам немного времени, чтобы переменить свою точку зрения. В противном случае он пообещал прибегнуть к "экстренным мерам".
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История шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в подмосковной Балашихе, прогремела на всю Россию. Несмотря на повторную экспертизу, работу сножества специалистов и внимание широкой общественности, в истории продолжает хватать белых пятен.

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На одну из таких несостыковок обратил внимание Роман Шимко. По его словам, в результатах экспертизы говорится, что в смывах ткани с заднего сиденья автомобиля, сбившего его сына, следов алкоголя не обнаружено. Объясняться это может летучестью вещества.

"Заявление Следственного комитета, как мне показалось. ошибочно. А если они говорят, что нашли алкоголь в смывах ткани с машины спустя два месяца... Я думаю, что алкоголь там образовался просто потому, что эти сиденья облили алкоголем еще раз. Он бы улетучился, если бы он в крови был", – цитирует "РЕН ТВ" отца погибшего мальчика.

Он также отметил поведение судмедэксперта, который "в каждый микрофон" заявляет о необходимости поиска свидетельств прижизненного употребления шестилетним ребенком спиртного. "Я вот этим людям – судмедэксперту и его окружению – даю еще немного времени пересмотреть свои взгляды на эту экспертизу, на отношение к делу", – предупредил Роман Шимко.

"Если за этот короткий промежуток времени они не изменят свои взгляды, то мы будем прибегать к экстренным мерам, к которым мне, конечно, не хотелось бы прибегать, но выхода у меня нет. Эти люди будут наказаны. Мы сделаем все для этого", – подчеркнул мужчина.

Напомним, Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика 23 апреля 2017 года. Скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего в ДТП ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. Повторная экспертиза подтвердила эти данные, но родители считают, что алкоголь могли вколоть в печень малыша, поскольку его гортань и горло не обожжены.

При этом они указывают, что дело было заведено лишь спустя месяц после смертельной аварии. К тому же в СМИ появлялись данные, что на свидетелей и сторон потерпевших оказывалось давление.

25 июня 2017, 14:21

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