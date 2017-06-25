Отец "пьяного" мальчика оставил эксперту немного времени

Отец шестилетнего мальчика, который был признан пьяным после гибели под колесами авто, Роман Шимко дал вынесшим этот вердикт экспертам немного времени, чтобы переменить свою точку зрения. В противном случае он пообещал прибегнуть к "экстренным мерам".

История шестилетнего мальчика, который погиб в ДТП в подмосковной Балашихе, прогремела на всю Россию. Несмотря на повторную экспертизу, работу сножества специалистов и внимание широкой общественности, в истории продолжает хватать белых пятен.

На одну из таких несостыковок обратил внимание Роман Шимко. По его словам, в результатах экспертизы говорится, что в смывах ткани с заднего сиденья автомобиля, сбившего его сына, следов алкоголя не обнаружено. Объясняться это может летучестью вещества.

"Заявление Следственного комитета, как мне показалось. ошибочно. А если они говорят, что нашли алкоголь в смывах ткани с машины спустя два месяца... Я думаю, что алкоголь там образовался просто потому, что эти сиденья облили алкоголем еще раз. Он бы улетучился, если бы он в крови был", – цитирует "РЕН ТВ" отца погибшего мальчика.

Он также отметил поведение судмедэксперта, который "в каждый микрофон" заявляет о необходимости поиска свидетельств прижизненного употребления шестилетним ребенком спиртного. "Я вот этим людям – судмедэксперту и его окружению – даю еще немного времени пересмотреть свои взгляды на эту экспертизу, на отношение к делу", – предупредил Роман Шимко.

"Если за этот короткий промежуток времени они не изменят свои взгляды, то мы будем прибегать к экстренным мерам, к которым мне, конечно, не хотелось бы прибегать, но выхода у меня нет. Эти люди будут наказаны. Мы сделаем все для этого", – подчеркнул мужчина.

Напомним, Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика 23 апреля 2017 года. Скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего в ДТП ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. Повторная экспертиза подтвердила эти данные, но родители считают, что алкоголь могли вколоть в печень малыша, поскольку его гортань и горло не обожжены.

При этом они указывают, что дело было заведено лишь спустя месяц после смертельной аварии. К тому же в СМИ появлялись данные, что на свидетелей и сторон потерпевших оказывалось давление.