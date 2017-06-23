Открытие ММКФ ДТП с "пьяным" мальчиком Эксклюзив Интервью Дом-2

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Полиция открестилась от анализа крови "пьяного" мальчика

Фото: GLOBAL LOOK press\McPHOTOf
Стражи порядка опровергли сведения о результатах повторного анализа крови шестилетнего мальчика, погибшего под колесами автомобиля в Подмосковье. В пресс-службе МВД подчеркнули, что проведение экспертизы не входит в компетенции ведомства.
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Начальник пресс-службы подмосковного управления министерства Татьяна Петрова заявила, что "экспертно-криминалистическим центром ГУМВД по Московской области экспертиза по установлению наличия и количества алкоголя в крови человека не проводится". "Данные исследования относится к компетенции ГБУЗ "Бюро СМЭ" Московской области", – цитирует ее РИА Новости.

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Ранее в СМИ появилась информация, что при повторном анализе крови погибшего мальчика медики не обнаружили в его организме следов алкоголя. "Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным из-за их летучести в представленных на исследование двух сухих марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь", – сообщалось в якобы экспертном заключении МВД.

Между тем адвокат отца погибшего ребенка Романа Шимко заявил, что это заключение медиков "сформулировано специфично". Он раскритиковал результаты этой экспертизы из-за сведений о летучести алкоголя.

"То есть опять есть какая-то "отмазка", – цитирует юриста "Газета.ru". "О какой летучести идет речь, если этих веществ изначально не было в крови ребенка. Важно искать то, как в кровь попал этот алкоголь", – пояснил он.

Отметим, что ранее о результатах проведения повторных анализов крови сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. "Насколько я знаю, что вторичный результат – он совпадает с первым", – заявил чиновник в эфире телеканала "Россия 24". Добавим, что изначально в организме ребенка судмедэксперты обнаружили 2,7 промилле алкоголя.

Напомним, в якобы экспертном заключении МВД также говорилось и об обстоятельствах аварии, в результате которой погиб шестилетний ребенок. "В данной ситуации, при заданных и принятых исходных данных водитель автомобиля "Хендай Солярис" располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения экстренного торможения", – сообщалось в документе.

Автор: Константин Улюкаев23 июня 2017, 21:30

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