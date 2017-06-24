Завершено расследование дела "пьяного" мальчика

Правоохранители завершили расследование ДТП в котором погиб маленький мальчик. Собранные материалы передаются в суд, сообщает Телеграм-канал Mash.

Напомним, трагедия произошла в Балашихе в конце апреля. Шестилетний ребенок погиб под колесами машины во дворе дома. В момент трагедии за рулем автомобиля была 31-летняя женщина.



Позже стали известны результаты экспертизы, которая показала, что мальчик в момент ДТП был сильно пьян. По настоянию родителей погибшего была проведена повторная экспертиза, однако наличие в смывах крови этилового спирта или продуктов распада алкоголя установить не удалось из-за их летучести.