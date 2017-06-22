Ясновидящая сделала заявление по "пьяному" мальчику

Внимание российских СМИ приковано к трагедии в подмосковном городе Железнодорожный, где под колесами иномарки, по некоторым данным принадлежащей жене криминального авторитета, погиб шестилетний мальчик. Ребенка признали пьяным, а виновница происшествия разгуливает на свободе.

Dni.Ru попробовали разобраться в этом мутном деле с помощью экстрасенсорики, и обратились за комментарием к ясновидящей Кажетте Ахмеджановой. "Я не вижу никакого алкоголя в крови погибшего ребенка. Его не было, тем более, что мальчик рос в благополучной, и что немаловажно, непьющей семье, – это даже исключает возможность, что ребенок случайно перепутал жидкости. Женщина, которая сбила ребенка, явно имеет связь с кем-то из вышестоящих инстанций, и как это грустно бы не звучало – связь эта носит отнюдь не дружеский характер", – рассказала Dni.Ru Кажетта.

Гадалка уверена, что эти знакомства и связи позволили даме избежать наказания. "Документы экспертизы составлены неверно и явно под давлением. Более того, семья погибшего ребенка не обладает связями и не имеет финансового благополучия, поэтому вступить в противовес показаниям и справкам они попросту не смогли. Если родственники погибшего ребенка найдут силы пройти все инстанции заново и сделать повторные экспертизы, то это поможет установить справедливость. – уверена она. – Это, конечно, не вернет жизнь ребенку, но накажет всех виновных в этой ситуации, начиная от женщины за рулем автомобиля, который сбил мальчика, заканчивая теми, кто подписывал и составлял документы".

Напомним, ДТП произошло во дворе жилого дома. Автомобиль Hyundai Solaris сбил шестилетнего мальчика во дворе жилого дома и протащил его не менее десяти метров. После аварии была проведена экспертиза, которая показала содержание алкоголя в крови погибшего – 2,7 промилле.

По словам экспертов, это даже для взрослого человека мощная концентрация этила, которая приводит к состоянию сильного алкогольного опьянения. Такая доза алкоголя для ребенка если не летальна, то должна была ввести его в коматозное состояние. Как ранее сообщали Dni.Ru, в отношении сбившей ребенка женщины возбуждено уголовное дело. Наезд совершила 31-летняя Ольга Алисова. Родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.