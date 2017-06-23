Из крови "пьяного" мальчика неожиданно исчез алкоголь

Очередное исследование крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье в конце апреля, не показало наличия алкоголя. Соответствующее заключение сделал Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД по Московской области.

Специалисты провели повторную экспертизу. Согласно ее результатам, в крови малыша не обнаружено алкоголя, сообщает паблик Mash.

В свою очередь, депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что алкоголь, если его нашли, мог попасть в кровь сбитого ребенка уже после смерти. "Мне очевидно, что ход этого дела с самого начала сопровождался массой погрешностей. Уголовное дело возбудили только после моего депутатского запроса. Исчезли записи с видеокамер, зато появились абсурдные данные экспертизы. Я по-прежнему не верю, что ребенок был пьян", – цитирует политика Life.ru.

Миронов отметил, что его очень удивляют попытки очернить семью погибшего мальчика. Депутат пояснил, что лично он верит отцу ребенка. "Мы будем вместе добиваться установления истины и наказания виновных", – заверил политик.

Между тем адвокат сбившей мальчика 31-летней Ольги Алисовой Наталья Куракина пожаловалась на следователя. "У меня такое ощущение, что здесь больше всего думают о том, как быстрее передать дело в суд. Поданные нами ходатайства следователем не рассмотрены, проигнорированы", – приводит слова защитницы сайт "Комсомольская правда".

Также адвокат заявила, что полицейские не изъяли видео с камер на доме, потому что вместо них были муляжи. "А изымать было нечего. Их уже изъяли другие люди. Это были не камеры видеозаписи, работающие, а только муляжи. И знак "жилая зона" был установлен только через двое-трое суток после ДТП", – говорит Куракина.

На вопрос о том, кто украл муляжи, адвокат ответила что это те, "кому выгодно". "Назвать этих лиц я пока не могу", – сказала она. Кроме того, юрист добавила, что не собирается выстраивать свою линию защиты вокруг экспертизы о том, что в крови погибшего мальчика был обнаружен алкоголь.

Напомним, Ольга Алисова сбила шестилетнего мальчика 23 апреля текущего года. Скандал разразился после того, как эксперты нашли в крови погибшего в ДТП ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует бутылке водки. Повторная экспертиза подтвердила эти данные, но родители считают, что алкоголь могли вколоть в печень малыша, поскольку его гортань и горло не обожжены.