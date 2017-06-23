Жена криминального авторитета могла спасти "пьяного" мальчика

Эксперты прокомментировали обстоятельства аварии, повлекшей за собой смерть "пьяного" мальчика. Как выяснилось, находившаяся за рулем автомобиля женщина, которую в СМИ называют женой криминального авторитета, могла предотвратить происшествие.

В результате судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что жительница Балашихи могла успеть остановить автомобиль, тем самым избежав столкновения с велосипедом мальчика, передает Telegram-канал Mash. "В данной ситуации, при заданных и принятых исходных данных водитель автомобиля "Хендай Солярис" располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода путем применения экстренного торможения", – говорится в экспертном заключении МВД.

Также в документе подчеркивается, что водитель автомобиля в данном случае не последовал требованиям Правил дорожного движения. По словам эксперта, в сложившейся ситуации он должен был "принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства".

Между тем депутаты фракции ЛДПР письменно обратились к генеральному прокурору России Юрию Чайке и главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой лично вмешаться в расследование дела "пьяного" мальчика. Они попросили проверить экспертов, проводивших вскрытие ребенка, сообщили в пресс-службе партии.

Политики объяснили свое заявление публикациями в Сети информации о возможном подлоге результатов экспертизы, подписанных судмедэкспертом Михаилом Клейменовым. "Просим Вас поручить провести проверку указанных фактов, а также всех экспертиз за период нахождения в должности", – сообщается в обращении.

"То, что результаты экспертизы не соответствуют здравому смыслу – понимает любой нормальный человек. И выдача такого результата судебно-медицинской экспертизы – беспредел", – отметили депутаты. Они подчеркнули, что фракция также возьмет под свой контроль расследование этого дела.

Напомним, ранее эксперты при очередном исследовании крови шестилетнего ребенка, погибшего в ДТП в Подмосковье в конце апреля 2017 года, не зафиксировали факт его опьянения. "Установить наличие этилового спирта и ацетальдегида не представляется возможным из-за их летучести в представленных на исследование двух сухих марлевых тампонах со смывами, содержащими кровь", – сообщается в заключении. Отметим, что прежние экспертизы показали наличие 2,7 промилле алкоголя в организме мальчика.