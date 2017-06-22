В деле "пьяного" мальчика нашли нечистую силу

Дедушка шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружили 2,7 промилле алкоголя, заявил, что в этом деле замешана нечистая сила. По словам Николая Шимко, спирт не мог попасть в организм ребенка при жизни.

Родственник погибшего мальчика подчеркнул, что во время роковой прогулки его внук находился под контролем, и он не мог случайно съесть или выпить нечто с высоким содержанием спирта, передает Life.ru. "Это исключено. Все странно, странно очень. Это нечистая сила какая-то", – заявил Николай Шимко.

Между тем заведующий кафедрой судебно-медицинской экспертизы Первого МГМУ имени Сеченова Юрий Пиголкин подтвердил, что вся страна обсуждает происшествие, которого "в природе быть не может". "Концентрация этила, алкоголя 2,7 в крови ребенка – это в принципе невозможно", – пояснил специалист.

По словам медика, 2,7 промилле – это даже для взрослого человека мощная концентрация этила, которая приводит к состоянию сильного алкогольного опьянения. "Это он на четвереньках стоит и хрюкает", – пояснил Пиголкин. Эксперт подчеркнул, что такая доза алкоголя для ребенка если не летальна, то как минимум сублетальна, то есть должна была ввести ребенка в коматозное состояние.

"Здесь нужно обсуждать вопрос, как это (появление спирта в крови. – Прим. ред.) произошло, а мы обсуждаем, ребенок пил или не пил", – отметил он. "Этого не может быть, поэтому теперь те люди, которые запустили эту дезинформацию, должны быть наказаны", – цитирует Пиголкина ТАСС.

При всем этом медик заявил, что никто не сомневается в наличии алкоголя в крови мальчика. "Но как он туда попал? И не нужно говорить, что он туда попал при жизни этого ребенка", – сказал эксперт. Он добавил, что врачи могли занести спирт в организм потерпевшего на любой стадии взятия анализов.

В то же время директор Института здоровья нации, нарколог Олег Зыков предположил, что если в крови мальчика при жизни действительно был алкоголь, то ребенок перед смертью "вряд ли водку пил". "Скорее всего, баночный сладкий алкогольный напиток. Хотя при этом невозможно себе представить, как шестилетний ребенок выпивает быстро достаточно очевидную дозу этого алкоголя и тут же попадает под машину", – пояснил врач. "Если верить, что экспертиза проведена объективно и корректно, и на самом деле такой объем алкоголя в крови, то он был пьян настолько, что окружающие не могли это не заметить", – заключил он.

Напомним, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил итоги повторной судебно-медицинской экспертизы. "Насколько я знаю, что вторичный результат – он совпадает с первым", – заявил чиновник в эфире телеканала Россия 24. Также, по словам министра, он дал поручения, что "по каждому факту такой трагедии, имеется в виду дорожно-транспортное происшествие с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток".