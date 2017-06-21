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Повторный анализ сильнее запутал дело "пьяного" мальчика

Фото: GLOBAL LOOK press\Berti HANNA
Эксперт прокомментировал результаты повторной судебно-медицинской экспертизы крови шестилетнего мальчика, в организме которого ранее обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Он отметил, что результаты нового исследования еще сильнее запутали расследование.
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Известный врач-нарколог Александр Ковтун заявил, что он ознакомился с новыми материалами дела "пьяного" мальчика, передает "Газета.ru". "Я изучил ответы эксперта на вопросы. И ясности там еще меньше, чем в самих вопросах", – отметил он.

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Медик подчеркнул, что журналисты не задали судмедэксперту, который проводил экспертизу, самые важные вопросы, которые могли бы прояснить сложившуюся ситуацию. "Он не разъяснил, что именно они исследовали повторно, где был контрольный образец, какого числа он был взят, как отправлен, кто доставлял, кто присутствовал при вскрытии и заборе образца. Эта цепь не была раскрыта", – подчеркнул врач-нарколог.

Также Александр Ковтун обратил внимание, что судмедэксперт упомянул некие меры перепроверки анализов крови, однако не уточнил, в чем именно они заключались. "Получилось, что кровь из контрольного образца они сверили с кровью из анализируемого образца. Но фактически результаты нужно было сверить с ДНК самого мальчика, не только два образца сравнить между собой, но и с ДНК. И он об этом не говорил, когда пытался разъяснить, что произошло", – пояснил эксперт.

При этом нарколог считает, что важнее всего в данном случае установить обстоятельства, при которых были взяты анализы у ребенка. Он отметил, что медики могли нарушить правила процедуры. Специалист предположил, что врачи предварительно обработали кожу мальчика спиртом.

"Важно, откуда была взята кровь – из вены или из артерии", – добавил специалист. "И куда бралась эта кровь, куда разливалась, кто опечатывал анализируемый контрольный образец, как кровь хранилась, в каких холодильниках, кто нес ответственность за хранение, кем кровь транспортировалась в бюро судебно-медицинских экспертиз МОНИКИ, когда принимал эту кровь завлаборатории или другое ответственное уполномоченное лицо", – перечислил недостающие элементы расследования Александр Ковтун.

В заключение он пояснил, что версия родителей погибшего мальчика, согласно которой врачи умышленно ввели в тело мальчика спирт, теоретически возможна. "Мне непонятно, был ли умысел или нет и зачем вообще так делать, зачем нужен результат об опьянении мальчика. Но я допускаю, что если взять шприц со спиртным, например с водкой, и вколоть содержимое в любой орган, будь то печень, сердце, легкие, в сосуды это попадет и это будет обнаружено", – заявил Ковтун.

Напомним, ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил итоги повторной судебно-медицинской экспертизы. "Насколько я знаю, что вторичный результат – он совпадает с первым", – заявил чиновник в эфире телеканала Россия 24. Также, по словам министра, он дал поручения, что "по каждому факту такой трагедии, имеется в виду дорожно-транспортное происшествие с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток".

Автор: Олег Шивалов21 июня 2017, 22:06

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