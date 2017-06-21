Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика

Повторная судебно-медицинская экспертиза полностью подтвердила наличие высокой дозы алкоголя в крови шестилетнего мальчика, сбитого насмерть автоледи в Подмосковье. Сейчас специалисты выясняют, какой именно напиток и в каком количестве употреблял перед гибелью ребенок.

Известно, что результаты повторного анализа однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему. В связи с новыми данными, признаков халатности в действиях эксперта, делавшего первоначальное заключение, не усматривается.

"В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято", – цитирует собственный источник "Интерфакс". Ранее судмедэксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего ребенка содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.

Напомним, 15 июня текущего года пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Подмосковье. Транспортным средством управляла 31-летняя женщина.

Ей было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть. Это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах проведенной экспертизы.

Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. Автоледи предъявлено обвинение и в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

