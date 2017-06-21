Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови "пьяного" мальчика
Известно, что результаты повторного анализа однозначно свидетельствуют о том, что исследуемый и контрольный образцы принадлежат именно ему. В связи с новыми данными, признаков халатности в действиях эксперта, делавшего первоначальное заключение, не усматривается.
"В эксгумации мальчика для проведения еще одного исследования необходимости также нет, но окончательное решение по этой процедуре еще не принято", – цитирует собственный источник "Интерфакс". Ранее судмедэксперты вынесли заключение, согласно которому в крови погибшего ребенка содержалось 2,7 промилле алкоголя, что соответствует высокой степени опьянения.
Напомним, 15 июня текущего года пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле шестилетнего мальчика под колесами автомобиля во дворе жилого дома в Подмосковье. Транспортным средством управляла 31-летняя женщина.
Ей было предъявлено обвинение в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем смерть. Это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс и сомнения в результатах проведенной экспертизы.
Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой законным и обоснованным. Автоледи предъявлено обвинение и в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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