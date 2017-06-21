Как алкоголь мог попасть в организм "пьяного" мальчика

Специалист прокомментировал данные повторной экспертизы по делу шестилетнего "пьяного" мальчика, в крови которого медики обнаружили высокий уровень содержания алкоголя. Он назвал несколько версий того, каким образом спирт мог попасть в организм малолетнего ребенка.

Врач-нарколог Олег Стеценко считает, что обнаружение алкоголя в организме шестилетнего мальчика могло стать результатом халатности медиков, передает "Газета.ru". "Я скорее склоняюсь к версии разгильдяйства – перепутали пробы, не помыли пробирку или прибор", – отметил эксперт.

При этом специалист подчеркнул, что версия родителей о прямом введении спирта через шприц в печень мертвого ребенка теоретически возможна. "Но я не понимаю, зачем это нужно было делать, ведь наличие или отсутствие алкоголя в крови мальчика никак не влияет на исход дела и тяжесть наказания для водителя", – заключил Олег Стеценко.

Между тем глава МВД России Владимир Колокольцев подтвердил итоги повторной судебно-медицинской экспертизы. "Насколько я знаю, что вторичный результат – он совпадает с первым", – заявил чиновник в эфире телеканала Россия 24. Также, по словам министра, он дал поручения, что "по каждому факту такой трагедии, имеется в виду дорожно-транспортное происшествие с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток".

Добавим, что представители подмосковного управления Следственного комитета России (СКР) подтвердили наличие спирта в крови ребенка. "Изъяты образцы крови погибшего с установленным содержанием алкоголя и проведена молекулярно-генетическая экспертиза в главном управлении криминалистики СК России, согласно которой кровь принадлежит малолетнему потерпевшему", – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе СКР добавили, что медики проанализировали следы крови погибшего на сбившем его автомобиле. "Согласно выводам судебно-химической экспертизы, в указанной крови (также. – Прим. ред.) обнаружен алкоголь", – цитирует РИА Новости представителей Следственного комитета.

Примечательно, что ранее отец мальчика Роман Шимко заявил, что медики до сих пор проводят повторную экспертизу. Позднее он прокомментировал опубликованные результаты анализа крови ребенка. "Разве это по закону? Они для начала мне должны были сообщить или как?" – цитирует его RT.

Отметим, что мужчина настаивает на ошибке врачей. По его мнению, в крови мальчика не могло быть 2,7 промилле, передает Life.ru. Он пояснил, что медики в желудке ребенка спирт не обнаружили, и его трахея не была обожжена алкоголем. "Все слова Клейменова (эксперта, который заявил, что алкоголь попал в организм мальчика еще при жизни. – Прим. ред.) были направлены на подготовку общественного мнения. Слишком уверенно он говорил", – заключил Роман Шимко.

А что если следователи и эксперты были пьяны? Бред? А что если, блин, нет? Ведь пьяный мальчик - Бред..А что если блин нет? Тогда ПРИЕХАЛИ — Болельщик (@plakahom) 21 июня 2017 г.

Напомним, 15 июня 2017 года пресс-служба подмосковного главка МВД сообщила о возбуждении уголовного дела по факту гибели в апреле текущего года шестилетнего мальчика под колесами автомобиля во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе. За рулем транспортного средства находилась 31-летняя женщина, ей было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть ребенка.

