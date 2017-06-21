Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах

В послужном списке Михаила Клейменова – неоднозначные заключения по поводу избиения полицейских немолодой учительницей и гибели от падения с высоты своего роста сына сотрудника ФСБ. На экспертизы специалиста обратили внимание после скандала с "пьяным" мальчиком.

Правоохранителей могут заинтересовать некоторые экспертизы, которые ранее делал Михаил Клейменов. До скандала с погибшим шестилетним Алешей, в крови которого было обнаружено смертельное содержание алкоголя, он провел еще несколько сомнительных исследований, сообщает Life.ru. За готовность выносить удобные заключения судмедэксперта, по мнению информационного портала, уважали силовики.

Пенсионерка Вера Анатольевна Величко столкнулась с Клейменовым в 2012-м. Попав в отделение полиции из-за нанятых для ремонта квартиры рабочих из ближнего зарубежья, женщина пыталась объясниться с участковым. Мол, регистрацию у нанятых строителей она не проверяла, да ей и незачем. Правоохранитель стал выталкивать учительницу из отделения, та схватилась за дверной косяк.

"Увидев, что моя рука – на притолоке, он захлопнул эту металлическую дверь. Дверь попала мне по руке, по кисти. От боли я буквально вывалилась на улицу и закричала: "Помогите!" Мне было страшно и от боли... Кисть сразу залилась кровью", – вспоминает пострадавшая.



Женщина написала заявление в Управление собственной безопасности МВД, где утверждала: именно полицейские напали на нее. В действиях участковых сотрудники увидели признаки превышения должностных полномочий. Но в Следственном комитете по результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Зато дали ход версии силовиков, которые показали, что учительница сама на них напала. Якобы она несколько раз ударила 35-летнего Сергея Куприянова сумкой по голове. В итоге было возбуждено дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Экспертизу проводил Михаил Клейменов. Согласно его заключению, кисть руки женщина где-то повредила раньше, а вот шишка на голове участкового появилась в "правильное" время. В итоге учительница получила год условно. Ни одна инстанция приговор не опротестовала. Вера Величко уволилась из академии МЧС, была вынуждена продать квартиру. Инцидент в отделении полиции оставил ей память в виде артроза и деформации пальцев.

Майор ФСБ в отставке Андрей Муштруев год назад потерял сына. И в этом деле экспертизу проводил Клейменов. Парня избили в отделении полиции, уверен отец. "Мне сын сказал: якобы кто-то их обрабатывал в отделении полиции. Я писал заявление в УСБ, они проверяли и сказали, что это не могли быть действующие полицейские", – рассказывает майор.

Михаил Клейменов провел экспертизу, выводы которой послужили основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков. В заключении сказано, что Муштруев-младший умер из-за отека мозга, вызванного черепно-мозговой травмой затылка. Парень упал с высоты своего роста и ударился обо что-то головой, сделали вывод следователи. Следов, свидетельствующих, что Максим Муштруев защищался, эксперт не обнаружил. Просто на его теле неизвестно откуда взялись кровоподтеки, полученные в результате ударов тупыми предметами.

"Я беру под сомнение правдивость изложенных фактов в медицинском заключении. Теперь я хочу опротестовать постановление об отказе в возбуждении дела и просить, чтобы его расследовали другие следователи. Буду требовать новой, независимой экспертизы", – рассказал Андрей Муштруев.

Сам Клейменов не сомневается в правильности результатах своей экспертизы. Его дело – вынести заключение, а для остального есть следователи.

"Это не входит в мою компетенцию, это решает судебно-следственный орган – избили человека или не избили. Я нашел повреждения, констатировал, доложил об этом следствию. То есть "тупыми твердыми предметами" могло оказаться все что угодно. И дальше пусть следователь разбирается: чем били, как били, когда били", – прокомментировал судмедэксперт.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в отношении экспертов возбуждено уголовное дело "по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП". Михаил Клейменов, "нашедший" в крови ребенка смертельную для него дозу алкоголя, утверждает, что не проводил исследование. Якобы он не глядя подписал заключение, присланное из столичной клиники.

