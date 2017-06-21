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Виновник скандала с "пьяным" мальчиком попался на странных выводах

Фото: GLOBAL LOOK press/Zamir Usmanov/
В послужном списке Михаила Клейменова – неоднозначные заключения по поводу избиения полицейских немолодой учительницей и гибели от падения с высоты своего роста сына сотрудника ФСБ. На экспертизы специалиста обратили внимание после скандала с "пьяным" мальчиком.
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Правоохранителей могут заинтересовать некоторые экспертизы, которые ранее делал Михаил Клейменов. До скандала с погибшим шестилетним Алешей, в крови которого было обнаружено смертельное содержание алкоголя, он провел еще несколько сомнительных исследований, сообщает Life.ru. За готовность выносить удобные заключения судмедэксперта, по мнению информационного портала, уважали силовики.

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Пенсионерка Вера Анатольевна Величко столкнулась с Клейменовым в 2012-м. Попав в отделение полиции из-за нанятых для ремонта квартиры рабочих из ближнего зарубежья, женщина пыталась объясниться с участковым. Мол, регистрацию у нанятых строителей она не проверяла, да ей и незачем. Правоохранитель стал выталкивать учительницу из отделения, та схватилась за дверной косяк.

"Увидев, что моя рука – на притолоке, он захлопнул эту металлическую дверь. Дверь попала мне по руке, по кисти. От боли я буквально вывалилась на улицу и закричала: "Помогите!" Мне было страшно и от боли... Кисть сразу залилась кровью", – вспоминает пострадавшая.

Женщина написала заявление в Управление собственной безопасности МВД, где утверждала: именно полицейские напали на нее. В действиях участковых сотрудники увидели признаки превышения должностных полномочий. Но в Следственном комитете по результатам проведенной проверки в возбуждении уголовного дела отказали. Зато дали ход версии силовиков, которые показали, что учительница сама на них напала. Якобы она несколько раз ударила 35-летнего Сергея Куприянова сумкой по голове. В итоге было возбуждено дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Экспертизу проводил Михаил Клейменов. Согласно его заключению, кисть руки женщина где-то повредила раньше, а вот шишка на голове участкового появилась в "правильное" время. В итоге учительница получила год условно. Ни одна инстанция приговор не опротестовала. Вера Величко уволилась из академии МЧС, была вынуждена продать квартиру. Инцидент в отделении полиции оставил ей память в виде артроза и деформации пальцев. 

Майор ФСБ в отставке Андрей Муштруев год назад потерял сына. И в этом деле экспертизу проводил Клейменов. Парня избили в отделении полиции, уверен отец. "Мне сын сказал: якобы кто-то их обрабатывал в отделении полиции. Я писал заявление в УСБ, они проверяли и сказали, что это не могли быть действующие полицейские", – рассказывает майор.

Михаил Клейменов провел экспертизу, выводы которой послужили основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в отношении силовиков. В заключении сказано, что Муштруев-младший умер из-за отека мозга, вызванного черепно-мозговой травмой затылка. Парень упал с высоты своего роста и ударился обо что-то головой, сделали вывод следователи. Следов, свидетельствующих, что Максим Муштруев защищался, эксперт не обнаружил. Просто на его теле неизвестно откуда взялись кровоподтеки, полученные в результате ударов тупыми предметами.

"Я беру под сомнение правдивость изложенных фактов в медицинском заключении. Теперь я хочу опротестовать постановление об отказе в возбуждении дела и просить, чтобы его расследовали другие следователи. Буду требовать новой, независимой экспертизы", – рассказал Андрей Муштруев.

Сам Клейменов не сомневается в правильности результатах своей экспертизы. Его дело – вынести заключение, а для остального есть следователи.

"Это не входит в мою компетенцию, это решает судебно-следственный орган – избили человека или не избили. Я нашел повреждения, констатировал, доложил об этом следствию. То есть "тупыми твердыми предметами" могло оказаться все что угодно. И дальше пусть следователь разбирается: чем били, как били, когда били", – прокомментировал судмедэксперт.

Как ранее сообщали Dni.Ru, в отношении экспертов возбуждено уголовное дело "по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП". Михаил Клейменов, "нашедший" в крови ребенка смертельную для него дозу алкоголя, утверждает, что не проводил исследование. Якобы он не глядя подписал заключение, присланное из столичной клиники.

Автор: Алексей Минин21 июня 2017, 11:03

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