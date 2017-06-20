Чего ждать от повторной экспертизы по делу "пьяного" мальчика

Глава МВД России Владимир Колокольцев взял под личный контроль дело о "пьяном" шестилетнем мальчике. Он отметил, что назначена повторная судмедэкспертиза.

"Заказана повторная экспертиза. Но в любом случае на состав преступления это не влияет: был алкоголь, не было алкоголя – главная задача органов следствия – полностью изучить все данные и в соответствии с действующим законодательством направить дело в суд", – подчеркнул министр. Сотрудники МВД уже опросили специалистов, которые ранее пришли к шокирующим выводам о том, что якобы в крови мальчика нашлись 2,7 промилле алкоголя.

"Для взрослого крепкого непьющего мужчины, который абсолютно физически здоров, 2,7 промилле это 250-300 мл алкоголя, эквивалентного 40 градусам, принятые однократно либо быстро в течение короткого промежутка времени. У шестилетнего ребенка масса тела значительно меньше, у него не работает ферментная система, которая есть у взрослых. Для него доза, которая даст 2,7 промилле в крови, это 50-75, максимум 100 мл водки", – заявил доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Эдуард Туманов.

В свою очередь, судмедэксперт Михаил Клейменов, который изучал анализы погибшего ребенка в лаборатории, был шокирован результатами экспертизы. "Я был удивлен, когда увидел в анализе крови этиловый спирт и ацетальдегид. Ацетальдегид – это продукт распада алкоголя, который попал в организм еще при жизни. Я засомневался в результатах и доложил своему руководителю. Мы решили провести молекулярно-генетическое исследование крови, по результатам которого было установлено, что кровь, которая находилась в анализируемых образцах, она принадлежит одному и тому же лицу. И на этом решено было поставить точку", – сказал Клейменов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Более того он уверен, для того чтобы доказать, был или не было алкоголя в крови у погибшего мальчика, эксгумацию проводить не обязательно. "Если совпадут образцы матери и ребенка – это будет прямое доказательство того, что предыдущая экспертиза верна – заявил судмедэксперт. – В проведении экспертизы я действовал добросовестно и в рамках закона. И поступил не только, как медик, но и как человек, когда засомневался и назначил дополнительную экспертизу. Мне бояться нечего".

Отметим, судмедэкспер обязан проводить экспертизу на наличие алкоголя в крови. Неважно – ребенок это или взрослый. Поэтому были взяты биологические образцы: кровь и желчь. Далее образцы были помещены в специальные флаконы и контейнер для биологических объектов, который опечатан личной печатью судмедэксперта.

Контейнер был отправлен в два разных отделения одной лаборатории: судебно-химическое и судебно-биологическое, в Бюро Судебно-медицинской экспертизы в Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского.

Сбившая насмерть мальчика в Подмосковье жалуется на угрозыhttps://t.co/tV36QnTyno pic.twitter.com/tytmwjvlUH — События дня (@GazetaRu) 16 июня 2017 г.

Между тем , соседи говорят о том, что в семье ребенка никогда не видели алкоголя. Люди уверены, что результаты экспертизы были подменены во время их передачи из морга города Железнодорожного в московскую лабораторию. Мотивы называют разные, вплоть до того, что власти не хотели нести ответственность за отсутствие в междомовых проездах "лежачих полицейских" и ненанесение дорожной разметки несмотря на выделенные и потраченные на эти цели деньги.

Как рассказала адвокат виновницы аварии Наталья Уракина, в тот злополучный вечер Ольга Алисова подвозила свою знакомую домой. Высадила, развернулась и собиралась возвращаться домой. "Это четырехподъездный дом, узкая шестиметровая дорога, которая с двух стороны сторон заставлена машинами, - цитирует Уракину "Комсомолска правда". - Примерно доехав до середины дома, она почувствовала под днищем своего автомобиля какое-то препятствие. При этом она говорит, что смотрела на дорогу и не видела, чтоб кто-то перебегал дорогу. Ольга остановилась. К машине бежали люди, по машине начали стучать и кричать. Она открыла водительскую дверь, попробовала выйти, но пожилой мужчина ей сказал: "сдай назад, проедь вперед!" Она все эти действия проделала, но незначительно проезжала вперед и назад. В итоге она все-таки вышла из машины и увидела, что между задними колесами ее автомобиля лежит ребенок. Внешне повреждений никаких не было, с ее слов. Он лежал без движения, голова была чуть набок... Она позвонила в "скорую"…

После ДТП полицейские спрятали виновницу аварии в своей машине, чтобы над ней не устроили самосуд. А потом в течение часа она прошла медосвидетельствование. Оно дало отрицательный результат на алкоголь. Девушка была трезвая. В настоящий момент женщине предъявлены обвинения, и она находится под подпиской о невыезде.

Напомним, 23 апреля в подмосковном Железнодорожном во дворе жилого дома машина насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сначала по непонятным причинам уголовное дело не заводили. Позже отец ребенка нашел в себе силы поднять шум по поводу "экспертизы", согласно которой его шестилетний сын в момент наезда на него иномарки был пьян. "Странности начались уже через два часа после происшествия, – рассказывал отец мальчика. – К очевидцам события в дверь ломились незнакомые люди. На следующий день исчезли записи с камер наружного видеонаблюдения системы "Безопасный город". Месяц не возбуждалось никакое уголовное дело. Я нанял адвоката, который за это время опросил всех свидетелей и сделал снимки места происшествия. Все это мы предоставили следователю. Но он говорил нам какую-то чушь, что это не уголовное дело, а административное, и что Алисовой максимум что сделают — выпишут штраф. И это при том, что очевидцы видели, как она неслась по двору с бешеной скоростью, да еще и по телефону разговаривала".Сама виновница случившегося только раз встретилась с семьей погибшего дошкольника. "Через две недели после трагедии выслала на мое имя чек на 50 тысяч рублей. Ее адвокат попросила о встрече, сказала, что Алисова хочет извиниться. Однако никаких извинений не вышло, женщина практически все время молчала, а ее защитница говорила, что она не виновата, так как ребенок выбежал на дорогу и присел. И поэтому, якобы, она не могла его увидеть. Бред какой-то", – сообщил отец.

Отметим, эта резонансная история вызвала сначала возмущение интернет-пользователей, затем к этому делу подключилась пресса, уполномоченный по правам ребенка, депутаты. Спустя песяц после трагедии 26 мая 2017 года отца ребенка вызвали в Следственный комитет и вручили повестку о возбуждении дела. Также семья погибшего мальчика объявила, что готова пойти на очень тяжелую для них процедуру эксгумации для повторной экспертизы, если в этом будет необходимость..