Большое интервью Путина Голубкина выходит за Ливанова Смерть Илоны Новоселовой Эксклюзив Дом-2

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Свидетелям ДТП с "пьяным" ребенком поступали угрозы

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
О странностях в расследовании произошедшего в Балашихе ДТП с участием шестилетнего ребенка рассказала подмосковный омбудсмен Екатерина Семенова. В частности, свидетели пожаловались на то, что в их адрес поступали угрозы.
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Скандал, разразившийся в обществе после того, как детали расследования странной аварии в Подмосковье просочились в СМИ, продолжает набирать обороты. У экспертов появились основания полагать, что одна из сторон конфликта могла пытаться оказать давление на другую сторону, а также на свидетелей смертельного ДТП.

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"Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило", – цитирует РИА Новости подмосковного омбудсмена Екатерину Семенову. Если верить словам семьи, то представители сидевшей в момент аварии за рулем женщины вели себя "неординарно".

"Попытки извинения выражались в том, что им был сделан почтовый перевод. Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения", – отметила Семенова. После встречи с семьей погибшего мальчика она пообещала держать ситуацию с расследованием происшествия на контроле. "Мы хотим ознакомиться с материалами дела и последовательностью всех процедур, правильностью их исполнения, чтобы составить свое экспертное мнение как с юридической, так и с моральной точки зрения для того, чтобы понять, все ли грамотно было сделано в этом процессе", – заявила омбудсмен.

Напомним, смертельная авария произошла еще 23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. За рулем Hunday Solaris находилась 31-летняя москвичка. В СМИ ее называют женой члена организованной преступной группировки. Машина протащила ребенка под днищем несколько десятков метров

Уголовное дело по факту произошедшего не могли возбудить целый месяц. Затем экспертиза обнаружила в крови у шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует одной выпитой бутылке водки. Следователь сделал вывод, что мальчик сам виноват, что попал под колеса. Теперь эксперты надеются провести эксгумацию, чтобы установить обстоятельства произошедшего.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о халатности по поводу экспертного заключения о "сильном опьянении" ребенка. Разбирательство о том, что же в действительности произошло тогда во дворе жилого дома, продолжается.

Автор: Геннадий Куприянов18 июня 2017, 16:34

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