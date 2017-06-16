Выдавшему справку о пьяном погибшем в ДТП ребенке грозит тюрьма

В отношении экспертов, выдавших заключение о "сильном опьянении" погибшего в ДТП в Подмосковье мальчика, возбуждено уголовное дело. Их обвиняют в халатности.

По данным следствия, в заключении указано, что в крови погибшего в результате ДТП шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сейчас эксперты уже допрашиваются следователями.

Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений, Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело о халатности "по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП", сообщает "Газета.Ru". В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям экспертов.

Напомним, ДТП произошло во дворе жилого дома. Автомобиль сбил мальчика и протащил его не менее десяти метров. После аварии была проведена экспертиза. Она показала, что количество алкоголя в крови погибшего якобы соответствует 0,5 литра водки. В отношении сбившей ребенка женщины возбуждено уголовное дело.

Сбившая насмерть мальчика в Подмосковье жалуется на угрозыhttps://t.co/tV36QnTyno pic.twitter.com/tytmwjvlUH — События дня (@GazetaRu) 16 июня 2017 г.

Как ранее сообщали Dni.Ru, наезд совершила 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем Hyundai Solaris. Родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.

Вместе с тем специалист, "нашедший" в крови мальчика смертельную для ребенка дозу алкоголя, в действительности не проводил исследование. Сообщалось, что он не глядя подписал заключение, присланное из столичной клиники.