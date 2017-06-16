Выдавшему справку о пьяном погибшем в ДТП ребенке грозит тюрьма
По данным следствия, в заключении указано, что в крови погибшего в результате ДТП шестилетнего ребенка обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Сейчас эксперты уже допрашиваются следователями.
Исходя из уже собранных данных и полученных в ходе личного приема сведений, Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело о халатности "по факту дачи экспертного заключения о сильном алкогольном опьянении шестилетнего мальчика, погибшего в результате ДТП", сообщает "Газета.Ru". В рамках расследования правоохранители намерены дать правовую оценку действиям экспертов.
Напомним, ДТП произошло во дворе жилого дома. Автомобиль сбил мальчика и протащил его не менее десяти метров. После аварии была проведена экспертиза. Она показала, что количество алкоголя в крови погибшего якобы соответствует 0,5 литра водки. В отношении сбившей ребенка женщины возбуждено уголовное дело.
Сбившая насмерть мальчика в Подмосковье жалуется на угрозыhttps://t.co/tV36QnTyno pic.twitter.com/tytmwjvlUH— События дня (@GazetaRu) 16 июня 2017 г.
Как ранее сообщали Dni.Ru, наезд совершила 31-летняя Ольга Алисова, находившаяся за рулем Hyundai Solaris. Родители ребенка утверждают, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца.
Вместе с тем специалист, "нашедший" в крови мальчика смертельную для ребенка дозу алкоголя, в действительности не проводил исследование. Сообщалось, что он не глядя подписал заключение, присланное из столичной клиники.
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