Сбившую "пьяного" мальчика хотят облить кислотой

В адрес сбившей мальчика в Железнодорожном Ольги Алисовой лавиной поступают угрозы. Родственники женщины уверяют, что все сообщенные о ней журналистами сведения – ложь.

"Ольге поступают прямые угрозы – облить кислотой и прочее, прочее. Факты все пережаренные – мол, жена главы ОПГ начинает откупаться-отмазываться. Это все вранье – есть неоспоримые факты. Ее супруг действительно сидит, в составе группы совершил преступление, сидит давно, должен скоро выйти. Сел в 20 лет – дурак малолетний. Супруга его, у нее тоже ребенок, она работает в салоне связи простым консультантом", – рассказал родственник Ольги, насмерть сбившей шестилетнего ребенка в Подмосковье, сообщает Газета.ru.



Произошло это, напомним, в микрорайоне Павлино подмосковного Железнодорожного, возле дома 39. Эксперты заключили, что попавший под машину ребенок был сильно пьян: в его крови якобы обнаружили 2,7 промилле алкоголя. Сама Ольга не верит, что сбитый ею шестилетний Алеша был нетрезв. Но о тех событиях она вспоминает с неохотой. Говорит, что уже покаялась перед отцом погибшего мальчика.

"Я была у следователя, я все это видела, я не верю, что ребенок был пьян. Почему такая экспертиза? А что, я ее делала?!" – парирует Ольга.

Сбившая насмерть мальчика в Подмосковье жалуется на угрозыhttps://t.co/tV36QnTyno pic.twitter.com/tytmwjvlUH — События дня (@GazetaRu) 16 июня 2017 г.

"Для взрослого крепкого непьющего мужчины, который абсолютно физически здоров, это 250-300 мл алкоголя, эквивалентного 40 градусам, принятые однократно либо быстро в течение короткого промежутка времени. У шестилетнего ребенка масса тела значительно меньше, у него не работает ферментная система, которая есть у взрослых. Он получает внутривенное введение. Для него доза, которая даст 2,7 промилле в крови, это 50-75, максимум 100 мл водки", – комментирует доцент кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, кандидат медицинских наук Эдуард Туманов.

По словам эксперта, точку в споре о том, был ли пьян шестилетний мальчик, может поставить только эксгумация. Даже если родственники будут возражать, их противодействие экспертизе может быть законным образом проигнорировано.

"Эксгумация в данном случае – по сути, один из немногих достоверных методов, которые позволят убедиться, был ли алкоголь в крови или органах погибшего. Эксперты Московского городского бюро в фальсификациях никогда замечены не были. Эксгумация – достаточно надежный метод", – приводит резюме Эдуарда Туманова "Комсомольская правда".