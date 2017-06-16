Неожиданный поворот в деле о гибели "пьяного" мальчика

Нашедший в крови шестилетнего мальчика смертельную для ребенка дозу алкоголя в действительности не проводил это исследование. Он не глядя подписал присланные ему из столичной клиники результаты.

Михаил Клейменов, эксперт, чья подпись стоит под заключением об обнаружении в крови шестилетнего мальчика алкоголя, на самом деле не проводил эту экспертизу. В действительности он произвел забор биоматериала, отправил его в столицу, а когда оттуда вернулся результат – подмахнул результаты исследования не глядя, сообщает канал Mash.

В результате врач своей подписью заверил, что в крови погибшего под колесами Hyundai Solaris в Железнодорожном шестилетний ребенок перед аварией в одиночку выпил бутылку водки. Примерно такому количеству спиртного соответствует указанная в результатах анализа крови мальчика доза в 2,7 промилле.

Совпадение или нет, но сразу после этой экспертизы врач из Москвы, которая непосредственно исследовала биоматериал погибшего ребенка, отправилась в отпуск. С ней связаться пока не удалось.

Родители мальчика не винят Михаила Клейменова. В конце-концов, образцы могли подменить или перепутать при транспортировке.

Член Совета Федерации Елена Мизулина не верит, что мальчик мог быть пьян, передает Life.ru. По ее мнению, такие заявления абсурдны.

"Всё, что происходит сейчас на наших глазах, – полнейший беспредел и абсурд! Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нём пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребёнок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребёнка? Получается, что пьяного можно сбить?", – возмущается Елена Мизулина.