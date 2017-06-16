Тело погибшего в ДТП ребенка эксгумируют для проверки на алкоголь

Назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы останков погибшего в Железнодорожном шестилетнего мальчика. Ранее следствие утверждало, что ребенок был пьян.

Следователями ГУ МВД России по Московской области назначены дополнительные судебно-медицинская и судебно-биологическая экспертизы для сравнения образцов биологического материала, переданных ранее на исследования в отделение ГБУЗ "Бюро СМЭ" г. Железнодорожный, с биологическим материалом, изъятым с днища кузова автомобиля и чехла заднего сидения, сообщает Главное управление МВД России по Московской области.

Как сообщали ранее Dni.ru, следственный комитет России намерен забрать у полиции расследование этого уголовного дела. Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца. В следственном комитете отмечают, что часть доказательств могла быть уничтожена.

Напомним, в городе Железнодорожном в Подмосковье во дворе своего дома шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля. Наезд совершила женщина, находившаяся за рулем Hyundai Solaris. Машина протащила ребенка под днищем несколько десятков метров. Находящаяся за рулем женщина в момент наезда разговаривала по телефону и передвигалась на достаточно высокой скорости – около 50 километров в час. 31-летняя Ольга Алисова утверждает, что мальчик сам виноват в том, что попался ей на пути.

В течение месяца полиция вообще не возбуждала уголовное дело. Когда все-таки было начато уголовное производство, в экспертном заключении погибший ребенок был признан пьяным. Якобы в его организме обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Это значит, что ребенок выпил примерно бутылку водки. На основании результатов экспертизы следователь сделал вывод, что мальчик сам виноват, что попал под колеса.