Погибшего в ДТП шестилетнего ребенка признали пьяным

Жена криминального авторитета насмерть сбила шестилетнего ребенка. Эксперты утверждают, что мальчик был пьян.

В городе Железнодорожном в Подмосковье шестилетний мальчик погиб под колесами автомобиля. Наезд совершила женщина, находившаяся за рулем Hyundai Solaris. Трагедия произошла прямо во дворе дома, где проживал ребенок. Он возвращался с дедушкой с прогулки. Машина сначала наехала на мальчика, а потом протащила его под днищем несколько десятков метров. От полученных травм он скончался. Свидетели страшного ДТП рассказывали правоохранительным органам, что женщина в момент наезда на ребенка разговаривала по телефону и передвигалась на достаточно высокой скорости – 50 километров в час. 31-летняя Ольга Алисова утверждает, что мальчик сам виноват в том, что попался ей на пути.

В течение месяца полиция вообще не возбуждала уголовное дело. А потом, в экспертном заключении, погибший ребенок был признан пьяным. В его организме обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Это соответствует одной бутылке водки. На основе результатов этой экспертизы следователь сделал вывод, что мальчик сам виноват в том, что попал под колеса.

Как сообщает Mash, когда родственники погибшего увидели заключение медэкспертов, их негодованию не было предела. Они были вынуждены обратиться к руководителям Следственного комитета, МВД и в Генеральную прокуратуру с требованием повторной экспертизы.



Известно, что Ольга Алисова работает в салоне сотовой связи, а ее муж – член организованной преступной группировки, на счету которой – похищения людей, убийства, грабежи, вымогательства и изнасилования. С его именем связывают неоднократные попытки повлиять на свидетелей аварии. Записи с камер видеонаблюдения в районе происшествия пропали, улики уничтожены, ряд важных экспертиз не проведен.

Пользователи Сети называют произошедшее "вопиющим случаем коррупции и бездействия". Идет сбор подписей для коллективного обращения. Семье предлагают провести процедуру эксгумации, чтобы доказать трезвость шестилетнего мальчика в момент аварии.