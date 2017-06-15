Следствие перепроверит смертельное ДТП с "пьяным" ребенком

Следственный комитет России намерен забрать у полиции расследование уголовного дела о ДТП в подмосковной Балашихе, где под колесами Hunday Solaris погиб шестилетний ребенок. "Семья погибшего требует провести повторную экспертизу, а также говорит о том, что на свидетелей в ходе расследования уголовного дела оказывалось давление, а само уголовное дело не возбуждали около месяца", – цитирует Lenta.ru официального представителя СК. При этом в Следственном комитете отмечают, что часть доказательств могла быть уничтожена. Теперь столичному управлению ведомства предстоит проверить все изложенные в СМИ факты и провести повторную экспертизу с целью установить все обстоятельства случившегося. Сделано это будет в случае передачи дела из органов полиции.
Напомним, смертельная авария произошла еще 23 апреля возле дома №39 в микрорайоне Павлино городского округа Балашиха. За рулем Hunday Solaris находилась 31-летняя москвичка. В СМИ ее называют женой члена организованной преступной группировки. Также сообщается о том, что экспертиза обнаружила в крови у шестилетнего ребенка 2,7 промилле алкоголя, что соответствует одной выпитой бутылке водки.
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