"Пьяного" мальчика официально признали трезвым

Судмедэксперты не нашли следов алкоголя в крови "пьяного мальчика". Врачу, проводившему предыдущее исследование, предъявили обвинение в халатности.

По сообщениям пресс-службы ведомства, после передачи дела в Главное управление Следственного комитета, была назначена повторная экспертиза. Ее проводили 18 ученых из ведущих научных, образовательных и экспертных учреждений Министерства здравоохранения и Министерства обороны РФ.

Результаты экспертизы показали, что Михаил Клейменов, который установил наличие алкоголя в крови погибшего ребенка, нарушил несколько положений действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских исследований. По результатам повторного исследования выяснилось, что мальчик был трезв.

"Обнаруженный при химическом исследовании образца его крови этиловый спирт возник посмертно. Об этом свидетельствует и отсутствие в образце этилглюкуронида – маркера прижизненного употребления алкоголя", сообщили в Следственном комитете.

"Обвиняемый произвел изъятие образца крови погибшего мальчика ненадлежащим образом, что привело к его загрязнению спиртообразующей микрофлорой и процессу спиртового брожения. Поэтому при химическом исследовании в образце и был обнаружен этанол в количестве 2,7 промилле", – сообщается на сайте Следственного комитета.

Сотрудники ведомства уверены, что Клейменов должен был понимать, что подобная концентрация алкоголя в крови ребенка может быть только при условии, что тот впал в кому. Он должен был назначить дополнительные исследования – полный биохимический анализ крови. Только он мог исключить или подтвердить факт употребления ребенком алкоголя.

"Но этого сделано не было. Клейменов предпочел занять активную позицию, давая комментарии в СМИ и пытаясь убедить всех в своей правоте, совершенно забыв о нарушении прав потерпевших. И сейчас у следствия имеются иные факты", – сообщает пресс-служба ведомства.