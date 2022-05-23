Невиданная роскошь: Кадры израильской виллы Пугачевой и Галкина появились в Сети

Алла Пугачева и Максим Галкин наслаждаются жизнью за границей.

прочитано 3290 раз

Новое место жительства привыкшей к роскоши звездной четы очень интересует их многочисленных поклонников. Прежде ходили слухи о том, что пара снимает шикарную виллу в Кесарии. Теперь же выяснилось, что все обстоит несколько иначе. Алла Пугачева и Максим Галкин живут в доме родственника – брата юмориста.

Как сообщил Пятый канал, дом, в котором обосновалась чета, стоит не менее шести миллионов долларов. В особняке три этажа, рядом расположен бассейн, сад, искусственный пруд с карпами, есть и подземное укрытие. Кадры звездной виллы журналистам удалось снять с воздуха, и они впечатляют.

Более подробно корреспонденту "Известий" удалось рассмотреть один из соседних и аналогичных по своему убранству домов. Выяснилось, что внутри особняк укомплектован по полной: шикарный ремонт, дизайнерская мебель, современная техника. В общем артистам не приходится ни в чем себе отказывать, а для простых россиян все это и вовсе невиданная роскошь.

Недалеко от израильской виллы журналисты сняли и саму звездную чету. Пугачева продемонстрировала, что она не очень любит общаться с прессой, но призналась что много гуляет – что еще остается делать в ее возрасте.

Владелец роскошного особняка Дмитрий Галкин тоже оказался непростым человеком. Как пишет URA.RU, брат юмориста является президентом и членом совета директоров ООЛ "ВПК" – компании, производящей спецтехнику в основном для силовых структур.

