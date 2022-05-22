Измученный разводом Галкин поставил крест на возращении в Россию: Нет билетов в кассах

Алла Пугачева и Максим Галкин окончательно освоились на еврейской земле. На фоне слухов о разводе муж Примадонны обратился к народу.

Злопыхатели продолжают искать проблемы в браке певицы и комика, рассуждая о расставании. Алла Пугачева и Максим Галкин измучены темой развода, а сама Примадонна опровергает слухи о разрыве как может. Однако это не останавливает злые языки — ненавистники уверены, что брак все-таки распадется.

Недавно королева российской эстрады сообщила, что хочет прилететь в Россию с детьми, в то время как ее муж скромно молчал. Теперь же стало известно, что комик поставил крест на возвращении домой в ближайшее время. Дело в том, что через две недели у юмориста в Израиле начинаются гастроли — решение окончательное и бесповоротное.

Об отмене концертов речи не идет. Об этом Максим Галкин лично сообщил, глядя в камеру с широкой улыбкой и седой бородой. Алла Пугачева, словно по привычке, на видео не засветилась. Действительно, зачем лишний раз пятнать незавидную репутацию и провоцировать скандалы.

"Уже много дней нет билетов в кассах, а желающие прийти на концерты остаются", — отметил юморист в своем заявлении. Он добавил, что вместе с организаторами нашел зал для дополнительного выступления в рамках тура. Дату для заключительного выступления комик выбрал не абы какую, а историческую — 22 июня.

Таким образом, ждать юмориста в России не стоит еще как минимум месяц. Не исключено, что по возвращении, если оно будет, комика решат наказать за слова против спецоперации на Украине. Алла Пугачева как властная покровительница оберегает Максима Галкина, но ее возможности не безграничны.