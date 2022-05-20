"Хочет забыть про Россию": вскрылись истинные намерения беглянки Пугачевой

Вопрос о возвращении на родину Аллы Пугачевой очень волнует ее поклонников.

Психолог Наталья Денисенко высказала по этому поводу свое мнение в эксклюзивном комментарии для "Дни.ру". Дата рождения Аллы Пугачевой – 15 апреля 1949 года – говорит специалисту о том, что певица является очень сильным человеком. Решение об отъезде из России не было для звезды случайным. Скорее всего, оно вынашивалось давно и было окончательно принято, когда совпали обстоятельства.

Россия дала певице много хорошего. Но теперь Примадонна уже в возрасте, ее музыкальная карьера завершена, и она полностью сосредоточена на семье. Теперь на родине ее уже ничего не держит. По мнению психолога, певица сейчас должна как стрежень держать свою семью, поддерживать молодого мужа, которого поливают грязью, хорошо выглядеть перед детьми.

Когда Пугачева не стала поздравлять россиян с Днем Победы, многих это возмутило. Но Наталья Денисенко считает, что сделать это ей было трудно. Вероятно, ранимая Алла Борисовна побоялась упреков и прочих негативных комментариев. Также беглянка этим показала, что пытается забыть Россию.

"Она хочет забыть про Россию и боится россиян," – рассказала об истинных намерениях Пугачевой Денисенко.

Примадонна хорошо помнит, как ее любили в каждом российском доме, как сильно ею восхищались. Слышать плохое о себе Алла Пугачева не хочет, поэтому-то она отошла в сторону, дав всем понять: мы вас не трогаем и вы нас не трогайте тоже.