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Недвижимость
Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году

Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году

По данным экспертов рынка столичной недвижимости, спрос на жилье премиум-класса в Москве падать в этом году не будет.
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В прошлом году была отмечена рекордная покупательская активность на элитные квартиры. Причиной роста цен стал несоответствие спроса и предложения. Риэлторы отмечают, что число элитных квартир в столичных новостройках пришло к рекордному минимуму по результатам прошлого 2021 года.

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Так, на первичном рынке жилья Москвы бюджетом от одного миллиона долларов с марта 2020 года остаток квартир и апартаментов уменьшился приблизительно вдвое. В минувшем году спрос был высок. В элитных новостройках заключено примерно 200 договоров долевого участия.

Вместе с тем и стоимость элитных квартир достигла небывалых значений. По данным аналитиков, по итогам 2021 года средняя цена за квадратный метр в таком жилье превышает миллион рублей во всех районах Москвы. Самое дорогое жилье в Мещанском районе. Там средняя цена "квадрата" составила 2,7 миллиона рублей. Самый бюджетный же вариант в Хорошево-Мневниках.

Эксперты считают, что в этом году рост цен на элитную недвижимость продолжится, поскольку на него есть спрос. Темпы увеличения цен могут замедляться пропорционально выходу нового объема лотов.

При этом есть мнение о том, что в краткосрочной перспективе элитная недвижимость продолжит дорожать, но не слишком быстро. Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что квартиры в новостройках будут дорожать в 2022 году из-за роста цен на строительные материалы.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 февраля 2022, 09:57 Источник: РБК ✓ Надежный источник
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