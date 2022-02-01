Цены на элитные новостройки в Москве вырастут в 2022 году

В прошлом году была отмечена рекордная покупательская активность на элитные квартиры. Причиной роста цен стал несоответствие спроса и предложения. Риэлторы отмечают, что число элитных квартир в столичных новостройках пришло к рекордному минимуму по результатам прошлого 2021 года.
Так, на первичном рынке жилья Москвы бюджетом от одного миллиона долларов с марта 2020 года остаток квартир и апартаментов уменьшился приблизительно вдвое. В минувшем году спрос был высок. В элитных новостройках заключено примерно 200 договоров долевого участия.
Вместе с тем и стоимость элитных квартир достигла небывалых значений. По данным аналитиков, по итогам 2021 года средняя цена за квадратный метр в таком жилье превышает миллион рублей во всех районах Москвы. Самое дорогое жилье в Мещанском районе. Там средняя цена "квадрата" составила 2,7 миллиона рублей. Самый бюджетный же вариант в Хорошево-Мневниках.
Эксперты считают, что в этом году рост цен на элитную недвижимость продолжится, поскольку на него есть спрос. Темпы увеличения цен могут замедляться пропорционально выходу нового объема лотов.
При этом есть мнение о том, что в краткосрочной перспективе элитная недвижимость продолжит дорожать, но не слишком быстро. Напомним, ранее эксперты рассказали о том, что квартиры в новостройках будут дорожать в 2022 году из-за роста цен на строительные материалы.