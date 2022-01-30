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Недвижимость
В каких случаях арендатора могут лишить квартиры

В каких случаях арендатора могут лишить квартиры

С арендатором можно досрочно расторгнуть договор.
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Оказывается, собственник квартиры может выселить жильца. Об этом сообщает РИА "Новости-Недвижимость" со ссылкой на источник. По словам эксперта, произойти это может в том случае, если квартиросъемщик нарушает правила аренды. Что конкретно может подтолкнуть к выселению?

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Какой должен быть доход у семьи для комфортной ипотеки

Во-первых, жильца возможно "выгнать", если в квартире числится больше людей, чем изначально было указано в договоре. Во-вторых, несвоевременная оплата тоже может стать причиной расторжения контракта. В-третьих, можно лишиться жилья, если ты нарушаешь правила проживания и не используешь жилплощадь по назначению.

Эксперт отмечает, что каждое из вышеупомянутых условий должно быть прописано в документе. Также они будут упомянуты при обсуждении условий досрочного отказа от услуг аренды. Кроме того, было отмечено, что эти правила являются универсальными, а поэтому со временем не меняются.

Напомним, что в последнее время все больше людей предпочитают аренду, а не покупку квартиры. Дело в том, что приобрести жилплощадь стало труднее – вырос семейный доход для комфортного кредитования с целью покупки квартиры. Так, в столице комфортный доход теперь превышает сто восемьдесят тысяч рублей.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 30 января 2022, 16:59 Источник: "РИА Новости" • Требует проверки

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