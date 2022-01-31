Умер Леонид Куравлев Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Развод года: почему на самом деле Григорий Лепс расстался с женой
Увела мужа из семьи, а потом сбежала из-за его измен: как живет покинувшая Россию дочь Машкова
Променял ее на красавицу помоложе: что стало со сбежавшей в США женой Николаева
"Он гей, а жена – так, борода": Что скрывает брак онкобольного Юдашкина
партнеры
Понедельник
31 января
Лента новостей
11:13
В Москве увеличат количество коек для детей с ковидом до 1,3 тысячи
11:06
Звезда "Склифосовского" Якунина о пополнении в семье и Аверине: Испытываю более трепетные ощущения
10:53
"Увлажняюсь": жена Газманова раскрыла неожиданный секрет счастья
10:52
"Его пытались отравить": озвучена шокирующая версия ужасного вида Малахова
10:51
Панические атаки, 150 шрамов на теле и голодовка: что стало с дочерью Даны Борисовой
10:41
На сколько подорожают новостройки в 2022 году
10:38
Продюсер пнул неразборчивую в связях Волочкову: Карнавал позора
10:25
В Подмосковье мужчина попал под "Ласточку"
10:15
"Нормальный мужик превратился в плаксу": Семина разнесла покойного Куравлева
10:12
В Ростове при пожаре в квартире сгорели два человека
10:09
Денег на похороны нет: покойный Куравлев едва сводил концы с концами
10:09
"Делает что хочет": зачем разведенная Асмус разделась на глазах у всех
09:52
Всплыли детали завещания Куравлева: Кто и как разделит сотни миллионов
09:48
Напуганная Толкалина пожаловалась на настырных мужиков: Предлагают деньги за свидания
09:43
"Не портите свою природную красоту": 39-летняя Проскурякова всполошила россиян своим видом
09:23
Свадьба по еврейскому обряду: молодой адвокат из Австралии покорил счастливую вдову Кобзона
09:12
"Уже сюда прицепилась!": Барановскую облили помоями после слухов о романе с Лепсом
09:06
Няня из Ленобласти несколько дней скрывала смерть ребенка
08:56
"Он стал задыхаться": вскрылась страшная правда о смерти режиссера Мережко
08:50
Известная актриса плюнула в бросивших Куравлева детей: Стыдно! Ужасно!
08:43
СМИ: Великобритания введет санкции против российских энергокомпаний
08:40
Политолог Роджерс об угрозах Великобритании санкциями: Никто прятаться и не собирался
06:37
Оплевавшую бедняков "бабу Лару" Гузееву разнесли: Нафталиновая мудрость
04:39
Афанасьев день: народные приметы 31 января
01:57
Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
23:05
Умер актер Виктор Мережко
22:41
"Еще бы пакет на голову": высунувшейся из-под одеяла Бузовой дали совет
20:31
"Что с вами?": Гузеева была найдена в снегу
17:56
"Дарят не для кладбища": таскающаяся букеты покойнице Стриженова вывела из себя
17:48
Изменщик и безработный: Васильева плюнула в бывших мужей
17:43
Лавров о вхождении Украины в НАТО: Подорвет отношения России и Запада
17:04
"А где Наталья?": Малахова застукали в обнимку с красоткой вместо жены после слухов о раке
16:59
В каких случаях арендатора могут лишить квартиры
16:58
"Импланты небольшие": Оголившуюся Зудину "подловили" на пластике
16:04
Головная боль, воспаленный лимфоузел: измученная Заворотнюк вышла на связь
16:00
"Говорят, ожидаемо было": стала известна причина смерти Куравлева
15:47
НАТО и Евросоюз не могут договориться по санкциям для России
14:51
Мрачный Виторган оплакивает кончину близкого: Кланяюсь
14:28
"Вообще беда": вдова Кобзона шокировала жутким видом
14:20
"Пляски на костях": Шукшина не может прийти в себя после смерти важного человека
14:00
Рядом с любимой: названо место захоронения Куравлева
13:59
"Почему должны любить бедных?": Гузеева облила помоями нищий народ
13:57
Пять лучших фильмов с Леонидом Куравлевым
13:20
"Прощай, Леня": Садальский раздавлен смертью Куравлева
13:00
"Перетянутую" Алентову вывели на чистую воду: Боятся потерять власть
12:55
"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян
12:49
"Живу, как в страшном сне": известный артист рассказал о трагической гибели жены
12:19
Отмучился: Умер Леонид Куравлев
11:52
В кого превратился повзрослевший сын Хабенского
11:50
"Парень у него есть": Известный блогер раскрыл личность партнера Билана
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Зеленского в Пекине
Обстановка накалилась до предела: Украина нанесла ракетный удар по ДНР
"Это не просто слова": Цымбалюк-Романовская рассказала о любви к Харатьяну
"Мне правда плевать": Собчак заявила о безразличии к россиянам в ответ на замечание
Отмучился: Умер Леонид Куравлев
"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Недвижимость
На сколько подорожают новостройки в 2022 году

На сколько подорожают новостройки в 2022 году

Что произойдет с рынком недвижимости.
прочитано 26 раз

Печальная новость пришла для тех, кто собирается покупать квартиру в этом году. Из-за увеличения курса доллара и подорожания строительных материалов вырастут цены на новостройки. Об этом сообщает портал Life.ru.

ПО ТЕМЕ

В каких случаях арендатора могут лишить квартиры

В каких случаях арендатора могут лишить квартиры

Подорожание стройматериалов напрямую влияет на стоимость квартир. Дело в том, что около половины всех денег уходит именно на строительство. Так, стоит ждать повышение цены примерно на десять или даже пятнадцать процентов. По мнению директора Globecost Андрея Орловского, расти цены начнут во втором квартале.

Также он отметил другую причину увеличения стоимости квартир. Например, повлиять на это могут санкции и пандемия коронавируса. Так, на отечественном рынке много импортных строительных материалов. Также влияет тот факт, что в последнее время все больше становится популярна такая система, как "умный дом". Из-за увеличения стоимости комплектующих, цена за квадратный метр может вырасти на один процент в течение года.

Стоит отметить, что проблема не коснется вторичной недвижимости, поскольку ее продают уже со сделанным ремонтом. Именно поэтому нет нужны закладывать в стоимость расходы на стройматериалы.

Напомним, что в 2021 году строительные материалы выросли на двадцать пять процентов. Причем на каждый из материалов отмечен свой рост цен. Так, газобетонные блоке подорожали примерно на сто пятьдесят процентов, а бетон – на три процента.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 31 января 2022, 10:41 Источник: "Life.ru" • Требует проверки

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Свадьба по еврейскому обряду: молодой адвокат из Австралии покорил счастливую вдову Кобзона

"Горько!" молодым
Шоу-бизнес

Напуганная Толкалина пожаловалась на настырных мужиков: Предлагают деньги за свидания

Актриса в шоке
Шоу-бизнес

"Так бесит!": сбежавший в США Пресняков плюнул в россиян

Артист нелестно высказался о соотечественниках
Шоу-бизнес

Головная боль, воспаленный лимфоузел: измученная Заворотнюк вышла на связь

Вскрылась правда о здоровье

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Необратимые последствия: резко сдавшей Заворотнюк не дали шансов
Обман и мошенничество: появилась информация о разрыве Волочковой с новым любовником
Благоприятные дни для отпуска в 2022 году

Здоровье

В Москве увеличат количество коек для детей с ковидом до 1,3 тысячи
"Убивает гораздо больше, чем омикрон": врач Хухрев о самых опасных ошибках при лечении COVID-19
Когда в России наступит пик пятой волны коронавируса – ответ вирусолога Альтштейна
Медведев допустил появление в России зарубежных вакцин от COVID-19

Спорт

"Пробило меня": Властная Тарасова довела Ягудина до рыданий
"Сволочи, хейтеры, уроды": хореограф команды Тутберидзе набросился на обидчиков Щербаковой
"Могла прописать": Ковтун рассказал о жестоких методах Тарасовой
Положительный тест: чем закончилось романтическое путешествие Мамаева с новой любовницей

Регионы

В Ростове при пожаре в квартире сгорели два человека
Няня из Ленобласти несколько дней скрывала смерть ребенка
В Новосибирске двое мужчин устроили стрельбу в жилом доме
Жительница Люберец насмерть забила отца молотком
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+