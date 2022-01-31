На сколько подорожают новостройки в 2022 году

Печальная новость пришла для тех, кто собирается покупать квартиру в этом году. Из-за увеличения курса доллара и подорожания строительных материалов вырастут цены на новостройки. Об этом сообщает портал Life.ru.
Подорожание стройматериалов напрямую влияет на стоимость квартир. Дело в том, что около половины всех денег уходит именно на строительство. Так, стоит ждать повышение цены примерно на десять или даже пятнадцать процентов. По мнению директора Globecost Андрея Орловского, расти цены начнут во втором квартале.
Также он отметил другую причину увеличения стоимости квартир. Например, повлиять на это могут санкции и пандемия коронавируса. Так, на отечественном рынке много импортных строительных материалов. Также влияет тот факт, что в последнее время все больше становится популярна такая система, как "умный дом". Из-за увеличения стоимости комплектующих, цена за квадратный метр может вырасти на один процент в течение года.
Стоит отметить, что проблема не коснется вторичной недвижимости, поскольку ее продают уже со сделанным ремонтом. Именно поэтому нет нужны закладывать в стоимость расходы на стройматериалы.
Напомним, что в 2021 году строительные материалы выросли на двадцать пять процентов. Причем на каждый из материалов отмечен свой рост цен. Так, газобетонные блоке подорожали примерно на сто пятьдесят процентов, а бетон – на три процента.