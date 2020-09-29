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В каком районе Казани лучше купить квартиру?

В каком районе Казани лучше купить квартиру?

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Казань – город в юго-западной части России, столица Республики Татарстан. Расположен на берегу рек Волги и Казанки, является туристическим центром – здесь находится кремль, мечети, храмы. Переезд в Казань рекомендуем начать с выбора района для проживания. Мы подготовили рейтинг районов столицы Татарстана, проанализировали их преимущества и недостатки.
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Где лучше купить квартиру в Казани: ТОП-5 районов

Казань делится на семь административных районов. Рейтинг составляли на основании экологической ситуации, состояния транспортной развязки, развитости инфраструктур. Выделили пять лучших районов, в которых рекомендуем покупать недвижимость.

5. Приволжский

В районе много лесов и парков, хорошо развита медицина.

На границе расположены промышленные заводы, загрязняющие воздух. Ситуацию спасают лесопарковые зоны и близкое к Волге расположение.

В центре района находится деревня Старые горки. Это микрорайон, соседствующий с межрегиональным клинико-диагностическим центром, куда за медицинской помощью обращаются жители со всей России. На выезде из города расположены коттеджные поселки, они подходят для проживания семей с детьми. Здесь по невысокой цене продают таунхаусы или частные дома.

Приволжский район застроен новостройками

В 2013 году на территории деревни построили академию тенниса, бассейн, фитнес-центры. В микрорайоне есть боулинг-клубы, рестораны, кафе, торгово-развлекательные корпусы..

4. Советский

Это благоустроенный район с молодым населением.

Советский массив застраивают с 2010-х годов: жильцам выдают здесь недвижимость по программе переселения из ветхого жилья. Экологическая ситуация здесь хуже, чем в Приволжском: на границе расположены 17 промышленных предприятий.

Из преимуществ Советского массива жители выделяют следующие факторы.

· Благоустройство – здесь есть магазины, аптеки, супермаркеты, парки. Массив подходит семьям с маленькими детьми: на его территории много школ и детсадов.

· Уровень жизни – цены на продукты в Советском районе ниже, чем в других жилых массивах Казани.

· Работа коммунальных служб – во дворе и на улицах поддерживают порядок.

В Советском поддерживают чистоту

Из недостатков – плохая транспортная развязка, жители района добираются до работы с пересадками. В некоторых спальных районах высокий уровень преступности.

3. Московский

Местность с доступным жильем и хорошей транспортной развязкой.

Московский район образовали в результате строительства крупных промышленных предприятий. Экологическая ситуация хуже, чем в Приволжском, но заводы вынесены в промзону, воздух загрязнен несущественно.

Семьям с детьми также подойдет Московский массив: в нем много школ, спортивных площадок и детских садов. На рынке недвижимости предлагают много вариантов жилья эконом-класса. Преобладает старый жилой фонд с маленькими кухнями и санузлами, но высокими потолками.

В Московском доминируют предложения вторичного рынка недвижимости

Из недостатков района жильцы выделяют плохую работу управляющих компаний – во дворах грязно, мусор из контейнеров вывозят нерегулярно.

2. Вахитовский

Безопасный для жизни центральный округ.

Вахитовский район – один из старейших в Казани. Стоимость недвижимости здесь выше, чем в Приволжском, Советском и Московском. Уровень преступности минимальный: это спокойная местность с доброжелательными соседями.

Если семья с детьми ищет, где лучше жить в Казани, рекомендуем Вахитовский район. Здесь много школ и детских садов, есть театры, ВУЗы, спортивные площадки. В жилом массиве нет обилия магазинов и торговых центров, но есть парки и скверы для отдыха с семьей.

В Вахитовском не строят новые дома, потому что для этого нет пустых участков. В историческом центре развита транспортная развязка: можно добраться в любую точку Казани.

Вахитовский – местность со старинными домами

Вахитовский район старый, что и становится причиной его недостатков. В жилом фонде представлены ветхие постройки с изношенными коммуникациями. Дворы в МКД узкие, в них не хватает мест для парковки.

1. Ново-Савиновский

Лучшие районы Казани возглавляет Ново-Савиновский: динамичная местность с развитой инфраструктурой.

Это жилой массив с продуманной инфраструктурой. Школы и детские сады расположены рядом с жилыми комплексами, на территории района находятся много магазинов и торговых центров. Уровень преступности низкий, жители высоко оценивают безопасность жилого массива.

Ново-Савиновский – молодой массив с новостройками и развитой дорожной развязкой.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com

Из минусов – плохая экологическая ситуация. Здесь мало зеленых насаждений, но в будущем ситуация может измениться. Зимой в Ново-Савиновском плохо чистят дороги от снега и льда.

Стоимость жилья в Казани в новом массиве выше, чем в Московском или Советском. Это объясняют благоустройством местности и преобладанием новостроек. Проанализировать цены на жилье можно легко тут – https://kazan.etagi.com/realty/. В базе большое количество объектов, которые можно удобно фильтровать и посмотреть расположение на карте.

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