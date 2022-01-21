В Москве значительно подорожала аренда однокомнатных квартир

В пресс-службе ЦИАН сообщили, что стоимость аренды квартир в Москве за минувший год выросла почти на треть. В январе 2022-го снять однокомнатную квартиру в столице можно примерно за 48,2 тысячи рублей, двухкомнатную – 69,6 тысячи. В начале прошлого года средняя ставка аренды жилья была ниже на 27-28%.
Причиной роста стало не только желание собственников поднять цены. На увеличение средней стоимости повлияло изменение структуры предложений, объясняют специалисты ЦИАН. Они обратили внимание, что самые дешевые квартиры "вымываются" с рынка аренды жилья.
Кроме того, владельцы квартир стали строже к потенциальным жильцам. По данным сервиса, летом прошлого года собственники столичных квартир отказывали половине желающих заселиться. Осенью услышали "нет" почти 65% потенциальных арендаторов. Значит, каждый третий имеет шанс въехать в понравившуюся ему квартиру.
У группы людей стало меньше шансов заселиться. Чем их больше, тем вероятнее отказ. Также проблемы при поиске жилья могут возникнуть у медиков. "С новой волной пандемии арендаторам, занятым в медицинской сфере, стали сдавать квартиру реже", – цитирует пресс-службу ЦИАН "Радио 1".
Недавно "Дни.ру" уже писали об аренде квартир в Москве. Аналитики КБ "Стрелка" назвали районы столицы, где проживают наиболее нетолерантные люди, сдающие свое жилье в аренду. Выяснилось, что терпимее остальных являются собственники квартир в центре и на западе города.