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Стала известна судьба роскошного замка Галкина* в деревне Грязь: Пугачева приезжала, чтоб продать

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Стала известна судьба роскошного замка Галкина* в деревне Грязь: Пугачева приезжала, чтоб продать

В конце лета Алла Пугачева прилетела в Россию, однако задержалась здесь всего на месяц.
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Несмотря на странное поведение Примадонны и ее семьи, народ не перестает волновать судьба роскошного замка в подмосковной деревне Грязь. Дом площадью около трех тысяч квадратных метров, обставленный антиквариатом, явно можно назвать лакомым куском для людей с состоянием.

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Однако профессиональные риэлторы уверены в обратном: продать такую роскошную недвижимость будет очень и очень сложно. Все дело в том, что рынок элитной недвижимости сильно просел, а значит, у покупателей и так есть, из чего выбрать. Плюс ко всему, мало кто захочет связываться с замком опального Максима Галкина*.

Того же мнения придерживается и блогер Лена Миро. Благодаря ее колонке стала известна судьба роскошного дома семейной четы.

"Некоторые считают, что Пугачева приезжала в Россию, чтобы продать недвижимость. Это очевидная глупость, конечно, потому что приезжала она не для этого, а замок в деревне Грязь вообще продать невозможно", – уверена журналистка.

В первую очередь дело в том, что подобный особняк мало кому придется по вкусу – уж слишком помпезно и вычурно. Она уколола Максима Галкина*, который действовал недальновидно, строя замок, который потом и продать-то не получится.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 октября 2022, 12:28 Источник: LiveJournal ✓ Надежный источник

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