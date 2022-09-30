Примадонна в Донбассе: Появилось сообщение о концертном туре Пугачевой по Мариуполю, Херсону и Мелитополю

Москва провожает певицу Аллу Пугачеву после новостей о ее вылете в Израиль. На огромном экране столичного кинотеатра "Октябрь" появился анонс несуществующего тура певицы по городам Донбасса.
"Всероссийский концертный тур "Порядок в головах", – говорится в сообщении на баннере, оформленном как афиша какого-то предстоящего большого шоу.
Накануне в российских телеграм-каналах появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы покинула страну вместе с детьми Лизой и Гарри и улетела предположительно в Израиль. Ее автомобиль видели на парковке аэропорта Внуково. При этом директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила, что не знает о планах артистки покинуть страну.
Напомним, Алла Пугачева и ее семья в конце зимы улетела в Израиль, затем переместилась в Латвию на лето. После полугода отсутствия Примадонна вернулась в страну и отвела детей в школу. Однако артистке оказались не рады в родной стране, особенно после ее призыва к Минюсту сделать ее иноагентом вслед за мужем Максимом Галкиным ( признан в РФ иноагентом). Тем временем шоумен продолжает гастролировать по разным странам, так как в России его концертная деятельность, очевидно, подошла к концу.