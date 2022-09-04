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Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com
Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Алла Пугачева неоднократно попадала в громкие скандалы с участием коллег по сцене.
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Народная артистка СССР Алла Пугачева известна широкой аудитории не только благодаря огромному репертуару популярных песен и уникальным вокальным данным. Примадонна отечественной эстрады неоднократно становилась участницей громких скандалов. Она никогда не стеснялась в выражениях и могла катком проехаться как по начинающим исполнителям, так и по тяжеловесам российской сцены.

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 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Отар Шалвович Кушанашвили

Отар Шалвович Кушанашвили журналист, телеведущий

Разумеется, за долгие годы творческой деятельности певица нажила себе врагов. Конечно, ее до сих пор любят миллионы людей по всему миру, но есть и те, кто исполнительницу на дух не переносят. Знаменитые враги Аллы Пугачевой – в подборке издания "Дни.ру".

СЕРГЕЙ СОСЕДОВ

Известный музыкальный критик Сергей Соседов может публично раскритиковать любого коллегу по цеху. Эпатажный журналист очень щепетильно относится к сценическим способностям звезд и никогда не упускает возможности указать на ошибки. Однако Алле Пугачевой он объявил настоящую войну. Сергей Соседов не раз касался и творчества, и личной жизни артистки, намекая, что ей уже пора заканчивать карьеру. Доставалось от критика и Максиму Галкину. Он даже поставил под сомнение репродуктивные способности певицы.

Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

МАША РАСПУТИНА

Слухи о всесильной Примадонне уже давно перестали быть слухами. Неоднократно известные артисты заявляли, что Алла Пугачева перекрыла им кислород, то есть лишила возможности выступать. Похожая участь в свое время постигла Машу Распутину. Скандал произошел на одном из "Рождественских вечеров", которые устраивала Народная артистка СССР. Популярная исполнительница никак не хотела прогибаться под Аллу Борисовну... А потом внезапно перестала появляться на сцене и в телеэфирах.

Маша Распутина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / www.globallookpress.com

ОТАР КУШАНАШВИЛИ

Отар Кушанашвили – еще один эпатажный журналист, который не любит подбирать выражения. Он сам часто рассказывает о конфликте с Аллой Пугачевой. Однажды известный грузин в нетрезвом состоянии пожелал Примадонне смерти, за что пришлось отвечать в суде. Впрочем, певица проявила мягкость к критику, она обещала отказаться от обвинений, если последний принесет публичные извинения. Телеведущему пришлось умерить свой горячий темперамент и попросить прощения.

Отар Кушанашвили. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

ВИКА ЦЫГАНОВА

Конфликт между Аллой Пугачевой и одной из самых популярных российских исполнительниц в жанре шансона Викой Цыгановой произошел из-за песни "Приходите в мой дом", автором которой является супруг певицы. По ее словам, Алла Борисовна хотела приобрести права на музыкальное произведение, однако получила отказ. В дальнейшем песню исполнял легендарный Михаил Круг. Ходят слухи, что Примадонна затаила обиду и хотела помешать карьере Вики Цыгановой.

Вика Цыганова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

ИЛЬЯ РЕЗНИК

Знаменитый поэт-песенник Илья Резник когда-то дружил с Примадонной отечественной эстрады. Однако во время тяжелого развода Алла Пугачева поддержала супругу Народного артиста России. Певица не только предложила подруге адвокатов, но и влезла в ее с мужем личную жизнь. Она позволила себе публично комментировать развод своих друзей, при этом не отказалась от негативных оценок в адрес писателя. Илья Резник обиделся и через суд запретил бывшей подруге исполнять его песни.

Илья Резник. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 4 сентября 2022, 20:05 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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