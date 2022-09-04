Враг №1: кто из звезд ненавидит Пугачеву

Алла Пугачева неоднократно попадала в громкие скандалы с участием коллег по сцене.

Народная артистка СССР Алла Пугачева известна широкой аудитории не только благодаря огромному репертуару популярных песен и уникальным вокальным данным. Примадонна отечественной эстрады неоднократно становилась участницей громких скандалов. Она никогда не стеснялась в выражениях и могла катком проехаться как по начинающим исполнителям, так и по тяжеловесам российской сцены.

Разумеется, за долгие годы творческой деятельности певица нажила себе врагов. Конечно, ее до сих пор любят миллионы людей по всему миру, но есть и те, кто исполнительницу на дух не переносят. Знаменитые враги Аллы Пугачевой – в подборке издания "Дни.ру".

СЕРГЕЙ СОСЕДОВ

Известный музыкальный критик Сергей Соседов может публично раскритиковать любого коллегу по цеху. Эпатажный журналист очень щепетильно относится к сценическим способностям звезд и никогда не упускает возможности указать на ошибки. Однако Алле Пугачевой он объявил настоящую войну. Сергей Соседов не раз касался и творчества, и личной жизни артистки, намекая, что ей уже пора заканчивать карьеру. Доставалось от критика и Максиму Галкину. Он даже поставил под сомнение репродуктивные способности певицы.

МАША РАСПУТИНА

Слухи о всесильной Примадонне уже давно перестали быть слухами. Неоднократно известные артисты заявляли, что Алла Пугачева перекрыла им кислород, то есть лишила возможности выступать. Похожая участь в свое время постигла Машу Распутину. Скандал произошел на одном из "Рождественских вечеров", которые устраивала Народная артистка СССР. Популярная исполнительница никак не хотела прогибаться под Аллу Борисовну... А потом внезапно перестала появляться на сцене и в телеэфирах.

ОТАР КУШАНАШВИЛИ

Отар Кушанашвили – еще один эпатажный журналист, который не любит подбирать выражения. Он сам часто рассказывает о конфликте с Аллой Пугачевой. Однажды известный грузин в нетрезвом состоянии пожелал Примадонне смерти, за что пришлось отвечать в суде. Впрочем, певица проявила мягкость к критику, она обещала отказаться от обвинений, если последний принесет публичные извинения. Телеведущему пришлось умерить свой горячий темперамент и попросить прощения.

ВИКА ЦЫГАНОВА

Конфликт между Аллой Пугачевой и одной из самых популярных российских исполнительниц в жанре шансона Викой Цыгановой произошел из-за песни "Приходите в мой дом", автором которой является супруг певицы. По ее словам, Алла Борисовна хотела приобрести права на музыкальное произведение, однако получила отказ. В дальнейшем песню исполнял легендарный Михаил Круг. Ходят слухи, что Примадонна затаила обиду и хотела помешать карьере Вики Цыгановой.

ИЛЬЯ РЕЗНИК

Знаменитый поэт-песенник Илья Резник когда-то дружил с Примадонной отечественной эстрады. Однако во время тяжелого развода Алла Пугачева поддержала супругу Народного артиста России. Певица не только предложила подруге адвокатов, но и влезла в ее с мужем личную жизнь. Она позволила себе публично комментировать развод своих друзей, при этом не отказалась от негативных оценок в адрес писателя. Илья Резник обиделся и через суд запретил бывшей подруге исполнять его песни.