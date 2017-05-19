Прием поправок в законопроект о реновации продлен

Госдума продлила срок приема предложений в законопроект о реновации, который в настоящее время находится на рассмотрении депутатов. Как отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в итоговом документе должны быть прописаны нормы о защите прав граждан при переселении.

Депутаты Госдумы решили продлить срок внесения поправок в законопроект о реновации в Москве. Такое решение было принято в рамках пленарного заседания Госдумы, которое проходит 19 мая. Как сообщил глава комитета нижней палаты парламента по транспорту Евгения Москвичева, накануне Совет Думы предложил продлить срок внесения поправок до 21 июня.



И в этот же день все четыре парламентские фракции поддержали поправки о защите прав граждан. В итоге предлагается продлить срок внесения поправок на две недели, до 3 июня. Изначально, напомним, предполагалось, что все предложения должны быть внесены до 19 мая.

Как подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин, поправки касаются в первую очередь защиты прав граждан, которые участвуют в программе переселения из ветхого жилья.

"За две недели можно будет еще доработать законопроект, если новые поправки поступят и в ходе обсуждения с гражданами появятся дополнительные инициативы", – сказал он. По словам Володина, у этого вопроса есть две стороны.

"Когда люди обсуждают проект, они не видят федеральный закон, – отметил председатель нижней палаты. – И получается. что руководствуются при обсуждении нормами, которые приняты на уровне Мосгордумы, но она не может принять решения в области защиты прав граждан, это федеральные полномочия".





Спикер Госдумы уверен, что сначала федеральным законодателям надо сформировать позицию и ее озвучить – тогда люди будут понимать, что их ждет. В первом чтении принята концепция, однако отсутствуют нормы о защите прав граждан, подчеркнул он. "Если увидим, что остаются вопросы, никто не мешает потом принять решение о переносе срока внесения поправок", – подчеркнул он.

"Важно, чтобы граждане не принимали решение вслепую руководствуясь слухами и домыслами"

Вячеслав Володин напомнил, что по итогам совещания с представителями думских фракций и четырех профильных комитетов депутаты "вышли на поправки, которые поддерживаются на основе консенсуса, решение серьезное". Глава нижней палаты убежден, что это "качественное решение в первую очередь по защите прав граждан, которые участвуют в программе по реновации".

Спикер Госдумы призвал коллег "не уподобляться страусу и уходить от ответственности". "Нам нужно сформировать позицию (вчера эта позиция всеми была поддержана), ее заявить и дальше уже обсуждать ее в ходе встреч с гражданами, – передает слова Володина ТАСС. – А затем, если мы увидим, что остаются вопросы, никто не мешает нам пойти на решение по переносу срока принятия поправок и (второго) чтения – это все живой процесс, законотворческая работа".

Ранее Dni.ru писали,15 мая в столице началось голосование жителей пятиэтажных домов о включении в проект программы реновации. Выразить свое мнение горожане смогут в течение месяца. Проголосовать можно на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы".