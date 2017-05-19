Почему москвичи выбирают реновацию

На портале "Активный гражданин" и в районных многофункциональных центрах столицы началось голосование по вопросу сноса пятиэтажек. Москвичи проявили свою активность и желание переехать в новое жилье: в первый день опроса, 15 мая против программы реновации не было подано ни одного голоса.

Сообщив о старте масштабной программы реновации, столичные власти заявили, что в первую очередь, при воплощении ее в жизнь будут опираться на мнение москвичей. Встреч с префектами и другими чиновниками для обсуждения острых вопросов грядущего переселения, которые прошли в первые дни после объявления о масштабном проекте, было явно недостаточно. Поэтому для более детального изучения общественного мнения московское руководство 15 мая запустило голосование по программе реновации, которое продлится в течение месяца.

Голосование проходит на двух площадках: в системе "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы". В нем могут участвовать как собственники квартир, так и наниматели по договорам социального найма. Это важно, потому что, учитывая остроту проблемы, московское правительство передало жителям неприватизированных квартир свои права по голосованию. Посторонний человек, не проживающий в доме, который решено снести, принять участие в голосовании не сможет: для регистрации как в электронном, так и в очном волеизъявлении нужно пройти верификацию, сообщив расширенные данные о себе, включая СНИЛС и номер финансово-лицевого счета, который указывается в едином платежном документе.





Власти заверили, что механизм учета голосов полностью соответствует стандартам предоставления государственных услуг и исключает любые виды ошибок и манипуляций. К примеру, все данные в "Активном гражданине" пройдут многоступенчатую проверку в течение четырех дней со стороны федеральных органов власти и только после этого голос пользователья сможет проголосоватьбудет учтен.

Учитывая тот факт, что в пятиэтажных домах в основном проживают пожилые люди, было решено провести голосование и в традиционном, более понятном для них, бумажном виде. Для этого задействовали ставшие популярными центры оказания госуслуг, которые сегодня есть во всех районах Москвы и находятся в шаговой доступности для подавляющего числа жителей.





Наконец, владельцы квартир в любой момент могут провести общее собрание собственников помещений (включая нежилые) и решить, хотят они участвовать в программе реновации или нет. Общее собрание собственников проводится по правилам, установленным Жилищным кодексом. В собрании должны принять участие не менее половины собственников всех помещений, а положительно или отрицательное решение необходимо принять простым большинством голосов от числа участников. Решение "за включение" дома в проект программы реновации должны поддержать более 2/3 квартир от общего числа квартир в этом доме. Собрание должно пройти в период с 15 мая по 15 июня, а решение должно быть зафиксировано в протоколе, который необходимо представить в управу соответствующего района города Москвы (на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы – в префектуру данных административных округов) не позднее 25 июня.

Но и это еще не все: на последнем этапе жители домов, которые попадут в программу реновации после подведения итогов голосования, общим собранием собственников помещений могут в любой момент изменить свое мнение и исключить из нее свой дом. Маловероятно, что такие ситуации будут иметь место, но московские власти продумали все нестандартные моменты и сделали все, чтобы окончательное слово все равно осталось за жителями домов, попавших в программу реновации.





Юридическим сопровождением беспрецедентной программы переселения из ветхого жилья занимаются депутаты Госдумы и Мосгордумы: парламентарии уже начали обсуждать с экспертным сообществом необходимые поправки к федеральным и региональным законам, которые необходимо принять для того, чтобы программа не забуксовала. Помимо этого, учитываются мнения самих жителей, экспертов в области градостроения, девелоперов и архитекторов.

С точки зрения архитектуры, кварталы пятиэтажных домов для 60-х годов прошлого века представлялись как некая концепция города-сада, где кроны деревьев были не выше зданий. Сегодня эти образования растеряли свой потенциал, считает сооснователь архитектурного бюро WALL Рубен Аракелян.





"При строительстве домов и кварталов, в которые будут переселять жителей хрущевок, важно создать пространство, отвечающее современным требованиям градостроительства и разнообразное с точки зрения архитектуры", – сказал архитектор в интервью Dni.Ru. По его мнению, в новых районах должно быть четкое разделение на приватное и общественное пространство, чтобы у людей было ощущение комфортной городской среды.

Очень важно, чтобы при формировании пространств и планов по благоустройству дворов принимали участие сами жители. Наконец, необходима развитая инфраструктура, в том числе, на первых этажах жилых домов: маленькие парикмахерские, библиотеки, магазинчики и кафе, полагает Рубен Аракелян.





В законпроекте о реновации, который уже принят в первом чтении в Государственной думе, прописаны основные гарантии жителям сносимых домов. Они получат в обмен на свое ветхое жилье новую равнозначную квартиру с количеством комнат не менее, чем в старой и такой же или большей жилой площадью. Общая площадь в новой квартире будет больше, чем в старой за счет более просторных помещений общего пользования – кухни, прихожей, коридора и санузла.

Власти делают также упор на то, что новая квартира будет передаваться в собственность бесплатно. Владельцы же неприватизированных квартир смогут сохранить статус социального найма или также бесплатно оформить жилье в частную собственность.

Для большинства жителей пятиэтажек важно сохранить связи в своем районе – пенсионеры привыкли ходить в ближайшую поликлинику или любимый магазин, детям в силу их возраста непросто менять школу. Причин для беспокойства здесь нет: сначала мэр Москвы Сергей Собянин заверил горожан, что переселение будет проходить только в своем районе, а потом эта норма была включена в городской законопроект "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве", принятый Московской городской думой в первом чтении.. Исключение составят Зеленоград и ТиНАО, где квартира в новом доме может быть выделена в пределах административного округа. Но даже там власти обещают, что новые квартиры будут преимущественно строиться в тех же кварталах, в шаговой доступности от старых домов.





Комфорт новых квартир нельзя будет сравнить с теми условиями, в которых сейчас живет большинство жителей хрущевок. Технически и морально устаревшие коммуникации, низкая шумоизоляция, отсутствие балкона, лифта, мусоропровода, парковок – это далеко не полный перечень неудобств, с которыми сталкиваются москвичи, живущие в пятиэтажках. В новых квартирах их будет ждать улучшенная чистовая отделка, после заселения не придется делать ремонт или заниматься отделочными работами – квартиры будут сдаваться "под ключ".

Сами дома, в которые переедут жители хрущевок, будут возводить из монолитного железобетона или современных панелей, квартиры будут сдаваться строителями с уже застекленными лоджиями или балконами. В домах сделают удобные входы в подъезд для инвалидов, пенсионеров и мам с колясками, а вокруг обещают развитую инфраструктуру, широкие тротуары и много зелени.





Предусмотрены также немаловажные бонусы в виде освобождения от взносов на капитальный ремонт и помощь в переезде льготным категориям граждан. Собственникам нежилых помещений обещают полноценное возмещение: размер компенсации будет равен рыночной стоимости помещения в сносимой пятиэтажке.

Не исключено, что к этому внушительному перечню гарантий жителям сносимых пятиэтажек добавятся новые пункты. Депутаты Госдумы решили не спешить со вторым чтением законопроекта о реновации и продлили срок принятие поправок к нему. Решено дождаться окончания голосования на портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг; затем 20 июня провести расширенные парламентские слушания на тему реновации, и только после этого, 5 июля рассмотреть документ во втором чтении.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заверил, что все замечания москвичей и общественных деятелей будут учтены при дальнейшей работе над законом о реновации. Опасения, которые высказывались сразу же после начала работы над этим законопроектом, обязательно будут сняты.

"Наша главная задача – обеспечить свободу волеизъявления граждан в этом вопросе. Если люди хотят переезжать – они переедут, если не хотят – не переедут. Никто не сможет заставить их поменять свое место жительства. Мы, депутаты, будем на стороне граждан", – сказал Толстой в интервью Dni.Ru.





Парламентарий назвал программу реновации смелым и амбициозным проектом, который даст возможность людям, живущим в нечеловеческих условиях, переехать в новые, современные квартиры, расселить коммуналки и общежития, оставшиеся с советских времен.