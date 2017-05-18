Пятиэтажки расселят при согласии 2/3 собственников квартир

Расселять ветхое жилье в Москве будут только при согласии двух третей собственников квартир. Такая норма вошла в принятый Мосгордумой закон о дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при реализации программы реновации.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников назвал программу реновации жилищного фонда столицы уникальным и не имеющим аналогов в мире. Спикер выразил уверенность в том, что благодаря принятому закону москвичи получат те гарантии, которые им нужны. "Реализация этой программы позволит улучшить городское пространство, создать новые кварталы, социальную и дорожную инфраструктуру", – сказал Шапошников .

Принятый столичными депутатами закон, по его словам, позволит уже на этапе подготовки программы реновации юридически закрепить гарантии соблюдения прав москвичей. В документе, в частности, говорится, что в программу реновации войдут только те дома первого периода индустриального домостроения, в которых большинство собственников и нанимателей квартир поддержат включение дома в программу. Решение принимается двумя третями голосов собственников и нанимателей.

Московский закон вступит в силу после принятия аналогичного федерального закона, который уже одобрен в первом чтении Госдумой. Депутаты решили отложить до 5 июля второе чтение, с тем, чтобы обсудить документ с экспертным сообществом и дождаться окончания голосования жителей.

Законопроектом устанавливаются дополнительные гарантии включения в программу и выхода из программы, сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская. "Соблюсти необходимо только одно условие: выйти из программы можно до дня заключения первого договора, предусматривающего возникновение права собственности на предоставляемое жилое помещение", – сказала Княжевская.





Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявил, что столичный законопроект о реновации полностью соответствует действующему столичному и федеральному законодательству, в том числе Конституции, Жилищному и Гражданскому кодексам. "Мы вводим целый ряд гарантий, которых действительно не было никогда ни в России, ни в Москве. То, что мы предлагаем сегодня в законе, это действительно прорыв, это более либеральная и гибкая для жителей процедура, которой они смогут воспользоваться", – сказал депутат.

15 мая в Москве сразу на двух площадках – портале "Активный гражданин" и в центрах госуслуг "Мои документы" – стартовало голосование жителей хрущевок о включении их домов в программу переселения. Также при желании собственники помещений в пятиэтажке могут провести общее собрание для принятия решения об участии либо неучастии своего дома в программе реновации. Выбор формы голосования остается за жителями, оно продлится до 15 июня.