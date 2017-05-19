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Политика

В Госдуму внесен пакет поправок к закону о реновации

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Moschenkov
В Госдуму внесен базовый пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, при подготовке ко второму чтению основным пунктом стало соблюдение прав граждан.

Продолжение: Прием поправок в законопроект о реновации продлен
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Депутаты четырех думских фракций внесли в нижнюю палату парламента базовый пакет поправок к законопроекту о реновации пятиэтажек в Москве. Документ, выдержки из которого приводит газета "Ведомости", появился после совещания представителей всех фракций и четырех думских комитетов, – его вечером 18 мая провел председатель Думы Вячеслав Володин.

При подготовке ко второму чтению основным стало соблюдение прав граждан, рассказал спикер: одна из главных новаций – у каждого участника программы должна быть возможность оспорить в суде решение о расселении дома, размере или качестве компенсации. Этот вопрос – прерогатива федерального законодателя, он не может быть решен на городском уровне, объяснил Володин. 

Поправки внесли Галина Хованская ("Справедливая Россия"), представляющие Москву единороссы Евгений Москвичев, Петр Толстой и Николай Гончар, Алексей Русских (КПРФ) и Михаил Дегтярев (ЛДПР). Собеседник, близкий к руководству Думы, заверяет, что все шаги обсуждаются с президентом Владимиром Путиным, законопроект находится под его личным контролем. 

В поправках, в частности, сказано, что, пока в суде обсуждается решение о сносе, снести дом нельзя и что обжалованы могут быть любые решения – о включении дома в программу, о равноценности или равнозначности квартиры на замену. Право выбора, равнозначной будет замена, или равноценной, или будет денежная компенсация, или натуральная, – предоставлено жителям. Бизнесменам, владеющим в сносимых домах нежилыми помещениями, предоставляется только равноценное помещение.

Поправки гарантируют, что квартиры всем жителям, в том числе Центрального округа, могут предоставляться только в нынешнем районе проживания – если жилец письменно не согласится на иное, исключения – Зеленоград и новая Москва, где переселение возможно в пределах округа. В программе должны участвовать лишь те дома, где большинство жильцов ее поддержит при голосовании, но жильцы должны иметь право в любой момент выйти из программы на основании решения общего собрания собственников квартир. Чтобы заблокировать снос, достаточно одной трети жильцов плюс один голос.

Пока новое жилье не будет достроено, выселить жильцов не смогут, никакие жилые дома вне программы не могут быть подвергнуты реновации, которая касается только блочных и панельных домов, говорится в документе, при наличии ипотеки на сносимое жилье она переносится на новую квартиру. Неприватизированное жилье можно будет оформить в социальный наем или в собственность.

19 мая 2017, 08:58

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