Собянин: Расселение пятиэтажек в границах района будет закреплено законом

Власти гарантируют жильцам пятиэтажек переселение в новые дома в пределах района. Соответствующую норму предложил включить в закон о реновации мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвичи, проживающие в подлежащих сносу хрущевках, получат квартиры не только в том же районе, но, по мере возможности, в том же квартале. Гарантии будут закреплены законодательно, сообщил столичный градоначальник.

"В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд существенных поправок, учитывающих права и интересы горожан. Во-первых, всем жителям сносимых пятиэтажек, включая жителей ЦАО, будет гарантировано предоставление новой квартиры в том же районе. Исключение только для Зеленограда и присоединенных территорий, где переселение будет проводиться в пределах административного округа", – написал Сергей Собянин в соцсети "ВКонтакте" и на странице в Twitter.

Мэр Москвы подчеркнул, что, по факту, столичные власти будут стремиться предоставить новую квартиру в шаговой доступности от старой пятиэтажки. Кроме того, жители хрущевок смогут отказаться от участия в программе реновации – если такое решение поддержит общее собрание собственников жилья.

Вопрос о создании программы реновации пятиэтажного жилищного фонда столицы обсуждался на встрече Сергея Собянина с президентом России Владимиром Путиным 21 февраля. Глава государства поддержал предложение столичных властей о сносе устаревших зданий – вместо их капитального ремонта. Внесенный группой депутатов от "Единой России" законопроект о реновации жилищного фонда Москвы Госдума уже приняла в первом чтении.

Программа сноса пятиэтажек разрабатывается с участием москвичей. Только после обсуждения с жителями будут окончательно определены серии сносимых домов, кварталы, сроки и очередность расселения. Всего предполагается расселить 1,6 миллиона горожан с 25 миллионов квадратных метров жилья. В столичном правительстве рассматривают программу как исторический шанс изменить городскую среду. На месте старых и неудобных микрорайонов появятся новые кварталы добротных домов.

В проект федерального закона по реновации будет предложен ряд поправок, учитывающих права и интересы горожан: https://t.co/aMrKeI1TlI — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 28 апреля 2017 г.

По замыслу столичного градоначальника, в законе должны быть закреплены, кроме пункта о районе расселения, и другие важные положения. В частности, убежден Собянин, новые квартиры должны предоставляться с отделкой – причем ее качество будет соответствовать комфорт-классу. Для владельцев ипотечных квартир будет предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с сохранением условий и обязательств, ранее установленных заключенным договором. Права потребовать досрочного возврата кредита у банка не будет.

Что касается владельцев неприватизированных квартир, то им предоставят возможность выбора – получить новое жилье в собственность или сохранить социальный наем. А нуждающимся горожанам даже помогут с переездом.