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Общество

Москва заиграет новыми красками

Проектное решение Гончарной набережной. Фото: сайт Мэра Москвы
Реконструкцию в историческом центре Москвы по программе "Моя улица" могут завершить в течение двух-трех лет, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Масштабные работы в рамках третьего этапа реконструкции начались на московских улицах 10 апреля.
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Москву ждет масштабное обновление

Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей

Сергей Собянин сообщил, что в этом году столичные власти определили несколько десятков знаковых мест, которые приведут в порядок и реконструируют. Это – популярные у москвичей и гостей города бульвары, площади и скверы.

В прошлые годы порядок навели более чем по ста адресам: москвичи уже смогли оценить обновленную Тверскую улицу, Новый Арбат и несколько участков Садового и Бульварного колец. На этот раз ремонт коснется не только центральных улиц и набережных, но затронет и дворовые территории. В них установят дополнительные фонари, отремонтируют детские и спортивные площадки, украсив их новыми скульптурными формами, обновят входы в подъезды домов, козырьки, двери, а также более 1300 фасадов зданий. Во дворах станет больше зелени и газонов.  

Программа "Моя улица" это, прежде всего, комфорт, безопасность, изящество. Над ней работали сильные команды российских и иностранных архитекторов, проектировщиков. Программа направлена на комфорт человека в общественном пространстве. Это означает, что город должен принадлежать не автомобилям, а людям: пешеходам, пассажирам и водителям.

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya

Такая "гуманизация" городского пространства доказала свою востребованность: за последние два года пешеходный поток на улицах, где было проведено комплексное благоустройство, значительно вырос. В этом году число пешеходных зон увеличится, они станут доступны для лиц с ограниченными возможностями.

Свои замечания и предложения по ремонту улиц москвичи могут отправлять на портал "Наш город", а также через электронную приемную по адресу mystreet@mos.ru. Жители столицы смогут понаблюдать, как меняются улицы и дворы: на всех участках работ масштабного проекта развесят видеокамеры с онлайн-трансляцией с места событий.

МУЗЕЙНЫЙ КВАРТАЛ НА ВОЛХОНКЕ

Волхонку ждут большие перемены: здесь появятся новый выставочный зал, скульптуры, станет больше зелени, будут установлены современные энергосберегающие светильники, навигационные стелы, велопарковки и станции проката.

Одна из древнейших в Москве, сформировавшаяся еще в XIV веке, Волхонка давно стала улицей музеев и галерей. Здесь расположен комплекс Музея изобразительных искусств имени Пушкина, каждое здание которого – памятник. В особняке напротив – Картинная галерея Ильи Глазунова, чуть дальше – храм Христа Спасителя, где тоже есть музей и галерея.

Проектное решение улицы Волхонка. Фото: сайт Мэра Москвы

По задумке властей искусство в буквальном смысле слова выйдет на улицу: Волхонка станет частью настоящего музейного квартала. Музейный городок протянется от станции метро "Кропоткинская" до Боровицкой площади. Пешеходное пространство расширят и замостят гранитом с чугунными и бронзовыми элементами. Гранитное мощение будет и в Малом Знаменском и Колымажном переулках, которые станут пешеходными.

В новом квартале высадят сосны, клены и кустарники, корни которых защитят решетками. Растения выберут в зависимости от того, какие коллекции живописи находятся рядом. Например, ближе к Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков, где хранятся полотна импрессионистов, появятся кусты, изображенные на картинах Клода Моне и Поля Синьяка.

Проектное решение улицы Волхонка. Фото: сайт Мэра Москвы

В расположенном рядом с галереей сквере будет работать информационный павильон. Его выстроят вокруг автозаправочной станции 1930-х годов – старейшей бензоколонки Москвы, выполненной по проекту архитектора Алексея Душкина в стиле советского ар-деко. Здесь же в гранит вмонтируют латунную карту музейного городка.

У музейного городка будет четкая структура: девять главных площадей, мощенных гранитом с чугунными и бронзовыми деталями, свяжут внутренними проходами, улицами и бульварами. Главным бульваром и парадным фасадом станет благоустроенная Волхонка, а на площадях выставят скульптуры и будут проводить музейно-просветительские мероприятия.

Проектное решение улицы Волхонка. Фото: сайт Мэра Москвы

Здесь же вырастет новый депозитарно-реставрационный и выставочный центр. Для выставок отведут зал высотой 12 метров и несколько галерей. В технологическом корпусе разместят фондохранилище и помещения для реставрационных работ.

Все здания, построенные в разное время, станут единым целым, а выставочные залы окажутся частью городского пространства. Проезжая часть Волхонки сократится до четырех – пяти полос. Территорию музейного квартала по четной стороне улицы украсят скульптуры из собраний мировых музеев и частных коллекций. Объекты искусства будут привлекаться в долгосрочную аренду и меняться каждые пять – семь  лет. А перед храмом Христа Спасителя появится парадная площадь.

Проектное решение улицы Волхонка. Фото: сайт Мэра Москвы

МУЗЕЙНЫЙ ПАРК НА ЛУБЯНКЕ

Городок на Волхонке – не единственный музейный проект "Моей улицы". В список на этот год вошла Новая площадь, которую благоустроят по программе. Началось создание "Музейного парка" – новой зоны отдыха с пешеходным маршрутом, который соединит Политехнический музей и парк "Зарядье".

Пешеходная зона появится на уровне подвального яруса музея. Уличную галерею расположат на четыре метра ниже тротуара, а спуститься в нее можно будет по широкой лестнице со стороны Лубянской площади. Главным объектом "Музейного парка" станет Зеленый амфитеатр, в котором будут проводиться лекции и концерты.

ТРАМВАЙ НА ТВЕРСКОЙ ЗАСТАВЕ

На площади Тверская застава появится трамвай – пути длиной более километра пройдут по Лесной улице. Для посадки и высадки пассажиров на площади Тверская Застава построят трамвайную остановку "Белорусский вокзал" с повышенной платформой, на которой разместят павильон для комфортного ожидания.

Проектное решение Площади Тверской заставы. Фото: сайт Мэра Москвы

Платформа будет располагаться на одном уровне с полом остановившегося трамвая: чтобы войти в него или выйти, достаточно будет сделать лишь один шаг. При этом маломобильные пассажиры смогут спуститься с посадочной платформы к пешеходному переходу по специальному пандусу.

Трамвай

Планируется, что по новым трамвайным путям начнут ходить шестидверные трамваи нового поколения "Витязь-М". Они будут оснащены спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения и особой системой климат-контроля.

Просторный салон и шесть дверей позволят пассажирам быстрее входить и выходить на остановках. Разворотное кольцо и трамвайная линия на Лесной улице существовали до 2008 года. В 2012-м трамваи на Лесную вернули, но до Белорусского вокзала они не доходили.

Трамвай

КОМФОРТНЫЕ И КРАСИВЫЕ ВХОДЫ В МЕТРО

В 2017 году на входных группах в подземку обновят фасады и отделку, смонтируют архитектурно-художественное освещение и приведут в порядок инженерные сети. Параллельно с программой благоустройства "Моя улица", на этот год запланировано обновление внешнего вида 43 станций подземки. Работы проведут на фасадах 32 зданий, входных группах и в подземных пешеходных переходах.

На лестницах смонтируют системы обогрева, потолки, полы и стены облицуют природным камнем, в подземных переходах отремонтируют освещение. Помимо этого, приведут в порядок инженерные сети и кровли зданий.

Большинство станций из списка – это памятники архитектуры:  "Баррикадная", "Александровский сад", "Автозаводская", "Спортивная", "Рижская", "Кузнецкий Мост", "Алексеевская", "Арбатская" Арбатско-Покровской линии, "Таганская" Кольцевой линии, "Сокол", "Павелецкая" Кольцевой линии, "Курская" Кольцевой и "Курская" Арбатско-Покровской линии.

Архитектурно-художественную подсветку установят со всех сторон павильонов, в том числе на отдельных элементах — аттиках, парапетах, карнизах. На самых значимых из них сделают дополнительные световые акценты.

ОБНОВЛЕННЫЙ ИЛЬИНСКИЙ СКВЕР

В этом году обновят один из самых старых московских скверов – Ильинский. Он попал в программу благоустройства "Моя улица" вместе с другими улицами Кремлевского кольца – Новой площадью и участками от Китайгородского проезда до Ильинки.

В разное время здесь находили фрагменты старинной посуды, татарские трубки и туфли, помадные банки, аптекарские принадлежности, каменные ядра и другие предметы. В этом году во время подготовки к благоустройству главным открытием археологов стал "слух" у основания Китайгородской стены – тайная комната, которая помогала защитникам Москвы в XVI веке подслушивать неприятеля по ту сторону крепостного сооружения.

Ильинский сквер. Фото: сайт Мэра Москвы

Ильинский сквер после благоустройства станет частью нового пешеходного маршрута, который объединит два совершенно новых и уникальных городских пространства – парк "Зарядье" и "Музейный парк". Каждое из них привлечет немало москвичей и туристов, поэтому и сквер, скорее всего, ждет большая популярность.

Автор: Александр Комаров26 апреля 2017, 16:32

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