Закон о сносе пятиэтажек принят в первом чтении

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин назвал прорывом факт обсуждения программы о сносе ветхого жилья в Москве. Спикер также не исключил, что аналогичные проекты можно будет в будущем запустить и в других российских регионах.

Госдума сделала первый шаг к началу реализации проекта по сносу пятиэтажек в Москве – 20 апреля палата приняла в первом чтении закон о реновации ветхого жилого фонда. По итогам обсуждения выступил спикер Думы Вячеслав Володин. Он отметил, что перед рассмотрением документа во втором чтении необходимо будет провести парламентские слушания и пригласить на них представителей из регионов. Председатель палаты не исключил того, что в будущем проект может распространиться и на другие регионы России.

"Нам важна сама тема, смотрите, она стала обсуждаться — это прорыв, огромный прорыв. И если этот вопрос начнет решаться в Москве, дальше посмотрим на этот опыт и, возможно, реализуем его в регионах", - сказал Володин и отметил одну их главных задач программы переселения из ветхого жилья – защиту прав граждан.

Также спикер сказал, что все спорные вопросы надо решать и согласовывать со специалистами и экспертами, а не скатываться до отрицания и критики. "Несмотря на всю сложность этого проекта, жители столицы его ждут", – отметил Володин.





В феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Несколько дней назад столичные власти опубликовали график первой волны сноса ветхого жилья. В него включены 63 жилых дома, жители которых уже в этом году смогут переехать в новые квартиры.

Законодательной поддержкой для реализации грандиозной программы переселения станет закон о реновации жилья, в котором прописаны социальные гарантии жителям сносимых домов, основные этапы реализации проекта, условия и правила переселения.

Закон готовился в тесном взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти: на обсуждение документа в Думу приглашались представители московского правительства, депутаты от всех политических партий, представленных в парламенте. Большую роль при разработке законопроекта и самой программы переселения сыграли эксперты и специалисты в разных областях – от жилищной политики до экономики и социальной сферы.





Кроме того, в Госдуме была образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета по транспорту и строительству Евгением Москвичевым, в которую вошли представители думских комитетов и московских властей. Ее задача – совместно с руководством столицы выработать предложения по изменению федерального законодательства, обеспечивающие реализацию программы по реновации жилфонда.

Известно, что под программу переселения попадут более полутора миллионов москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры с чистовой отделкой такой же или большей площади в районе своего постоянного проживания.

Перед стартом программы москвичей, живущих в домах, которые планируется снести, спросят об их желаниях и предпочтениях. Сергей Собянин пообещал, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажется за переселение, другая половина – против, то однозначно эти дома сноситься не будут.