Собянин поддержал поручение Путина по программе реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение президента Владимира Путина о соблюдении прав граждан при переселении по программе реновации ветхого жилья. Об этом градоначальник написал в своем микроблоге в Twitter.

"Полностью поддерживаю поручение президента о соблюдении прав граждан при переселении. Закон о реновации дорабатывается с учетом мнения горожан и общественности. Главными принципами этого документа должны быть принципы справедливости и защиты прав граждан", – написал Собянин.

Он напомнил москвичам, что включение в программу реновации домов будет добровольным, с учетом мнения большинства жителей. "Все, естественно, должно быть по закону, так как программа крайне необходима и позитивна для огромного количества москвичей", – подчеркнул мэр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не подпишет закон о реновации жилфонда Москвы, если документ будет нарушать права граждан.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилищного фонда Москвы. Документ был внесен в Госдуму группой депутатов от "Единой России".

Сегодня, 26 апреля на встрече с жителями Юго-Восточного округа по вопросам программы реновации жилья мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что граждане, чьи дома попали в программу реновации жилфонда, при переселении останутся жить в своем районе.

20 апреля Госдума приняла в первом чтении закон о реновации ветхого жилого фонда. Он станет юридической поддержкой для реализации грандиозной программы переселения из ветхих домов не только москвичей. В случае успешного опыта в столице, программа будет реализован аи в других регионах. В законе прописаны социальные гарантии жителям сносимых домов, основные этапы реализации проекта, условия и правила переселения.





Документ готовился в тесном взаимодействии исполнительной и законодательной ветвей власти: на обсуждение документа в Думу приглашались представители московского правительства, депутаты от всех политических партий, представленных в парламенте. Большую роль при разработке законопроекта и самой программы переселения сыграли эксперты и специалисты в разных областях – от жилищной политики до экономики и социальной сферы.

В феврале 2017 года президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров. Несколько дней назад столичные власти опубликовали график первой волны сноса ветхого жилья. В него включены 63 жилых дома, жители которых уже в этом году смогут переехать в новые квартиры.





Перед стартом программы москвичей, живущих в домах, которые планируется снести, спросят об их желаниях и предпочтениях. Сергей Собянин пообещал, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажется за переселение, другая половина – против, то однозначно эти дома сноситься не будут.

Правительство Москвы рассматривает программу реновации как исторический шанс изменить городскую среду, создав на месте старых микрорайонов ветхого жилья новые кварталы качественных и добротных домов.