Хрущевки планируют снести по всей стране

В Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на всю страну. Особый интерес к переселению из ветхого жилья выразили представители северных регионов, среди которых Коми, Карелия и Архангельская область.

На сегодняшний день в российских городах-миллионниках осталось почти 32 тысячи пятиэтажек. Стоимость реновации хрущевок в регионах сопоставима с тратами на одну Москву.

За счет более дешевой рабочей силы и аренды техники она может составить около четырех триллионов рублей, считает эксперт комитета Госдумы по экономической политике Роман Терехин. В свою очередь гендиректор консалтинговой компании Key Capital Сергей Камлюк полагает, что стоимость работ в регионах может обойтись в сумму около девяти триллионов рублей.

Планы обсудить распространение столичной программы сноса хрущевок на всю Россию подтвердил член комитета по федеративному устройству Совета Федерации Сергей Катанандов. "Мы считаем, что эта тема актуальна не только для Москвы, а для всей страны, и в ряде регионов есть пятиэтажки, которые построили еще раньше, чем в столице. В любом случае, если для Москвы будут принимать специальный закон, надо в нем прописать положение и для регионов", – цитирует Катанандова РБК.

Сам законопроект, регламентирующий снос пятиэтажек в Москве, в комитете по федеративному устройству Совета Федерации готовы поддержать с учетом замечаний сенаторов. Так, члены верхней палаты парламента предлагают дать определение понятию "реновация жилищного фонда" и описать территории, в пределах которых должна предоставляться недвижимость собственникам нежилых помещений в сносимых пятиэтажках.

Отметим, 10 марта в Госдуму был внесен законопроект об изменениях в федеральный закон "О статусе столицы России". При его принятии столичные власти смогут утверждать программу реновации жилищного фонда и определять под снос конкретные дома. Отзыв на законопроект комитет по федеративному устройству Совета Федерации рассмотрит 11 апреля.