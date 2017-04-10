Опубликован график сноса хрущевок в Москве

Московские власти опубликовали график первой волны сноса ветхого жилья. Как сообщил Департамент строительства, в него включены 63 жилых дома, жители которых уже в этом году смогут переехать в новые квартиры.

Из этих 63 домов сносимых серий за счет средств городского бюджета будут переселены жители 49 зданий, остальные 14 расселят по инвестиционным контрактам. В первом квартале 2017 года уже демонтированы 11 домов, сообщили в департаменте.

Законодательное сопровождение программы реновации должна обеспечить Госдума: 10 марта в палату внесен проект документа, регулирующего порядок сноса ветхих пятиэтажек и переселения москвичей в новые дома. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ рекомендовал принять законопроект в первом чтении с учетом некоторых доработок.

Первые предварительные списки домов, попадающих в программу реновации, появятся к 1 мая. Они будут составляться с учетом мнений жителей. На портале "Активный гражданин" и в многофункциональных центрах пройдет голосование специально для тех, кто живет в хрущевках, с целью выяснить пожелания москвичей.

Мэр Сергей Собянин пообещал, что если 50% жителей сносимого квартала или микрорайона выскажутся за переселение, а другая половина – против, то однозначно эти дома сноситься не будут. Граждане, не нашедшие своего дома в списке, могут потребовать его включения в программу сноса.

Программу по переселению из ветхого жилья в будущем могут распространить на всю Россию. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время общения с московским мэром на Совете Думы 4 апреля. Тогда обсуждался законопроект, регулирующий программу расселения пятиэтажек.

Напомним, что в феврале 2017-го президент Владимир Путин поручил московскому градоначальнику Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. В ближайшие 20 лет в Москве демонтируют около восьми тысяч ветхих и морально устаревших домов общей площадью 25 миллионов квадратных метров.

Под программу переселения попадут более полутора миллионов москвичей. Жители столицы, чьи пятиэтажки войдут в список на снос, получат квартиры такой же или большей площади в районе своего постоянного проживания.